Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuito

Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuitoDivulgação
“Esta é uma data importante: aniversário da Baixada, e o show vai ser feito em um teatro tão emblemático para a cultura, desenhado por Oscar Niemeyer. Você vê uma grande obra deixada por um grande artista. Eu acho que isso é, sobretudo, um grande legado. Os artistas sempre deixando a sua obra, e a gente enaltecendo, o que é o mais bacana”, ressaltou o cantor, ainda no camarim, antes de subir ao palco.
Além da apresentação de Mumuzinho, quem passava pela Praça do Pacificador pôde assistir aos shows de Ícaro Moraes e da DJ Alinne Brandão e, acompanhar as demais atividades culturais que ocorreram ao longo de todo o dia, como apresentação teatral, oficinas, recreação esportiva, ponto de leitura, feira gastronômica, artesanato e palestras focadas na história da Baixada Fluminense.
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