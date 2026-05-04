Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuito - Divulgação

Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuitoDivulgação

Publicado 04/05/2026 22:02

Duque de Caxias - O cantor Mumuzinho foi a grande atração do Baixada em Foco, na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, em celebração ao Dia da Baixada Fluminense. Em um super show gratuito, promovido pelo Sesc Duque de Caxias, em parceria com o Sindivarejo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e outros órgãos municipais, Mumuzinho cantou grandes sucessos da carreira, entre eles, a música nova de trabalho, chamada “Fechadão com o amor”.



“Esta é uma data importante: aniversário da Baixada, e o show vai ser feito em um teatro tão emblemático para a cultura, desenhado por Oscar Niemeyer. Você vê uma grande obra deixada por um grande artista. Eu acho que isso é, sobretudo, um grande legado. Os artistas sempre deixando a sua obra, e a gente enaltecendo, o que é o mais bacana”, ressaltou o cantor, ainda no camarim, antes de subir ao palco.

Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuito Divulgação



Além da apresentação de Mumuzinho, quem passava pela Praça do Pacificador pôde assistir aos shows de Ícaro Moraes e da DJ Alinne Brandão e, acompanhar as demais atividades culturais que ocorreram ao longo de todo o dia, como apresentação teatral, oficinas, recreação esportiva, ponto de leitura, feira gastronômica, artesanato e palestras focadas na história da Baixada Fluminense. Além da apresentação de Mumuzinho, quem passava pela Praça do Pacificador pôde assistir aos shows de Ícaro Moraes e da DJ Alinne Brandão e, acompanhar as demais atividades culturais que ocorreram ao longo de todo o dia, como apresentação teatral, oficinas, recreação esportiva, ponto de leitura, feira gastronômica, artesanato e palestras focadas na história da