Caxias se destaca no concurso melhores receitas da alimentação escolar - Divulgação

Caxias se destaca no concurso melhores receitas da alimentação escolarDivulgação

Publicado 04/05/2026 22:08

Duque de Caxias - A rede municipal de ensino de Duque de Caxias conquistou destaque nacional na 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), através do projeto Alimentação Escolar Nota 10. Duas receitas elaboradas por merendeiras do município foram selecionadas entre as cinco melhores do Estado do Rio de Janeiro e avançam para a fase final da competição.

As receitas classificadas são o suflê nutritivo brasileirinho, da Escola Municipal Pastor Ernani Batista de Lima, e o enroladinho brasileiro, da Escola Municipal Dr. Ely Combat, ambas com nota máxima. Ao todo, mais de 50 merendeiras da rede municipal participaram da seleção, evidenciando o talento, a dedicação e o cuidado no preparo das refeições oferecidas diariamente aos alunos.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar os profissionais responsáveis pela alimentação escolar, além de incentivar a criação de preparações saudáveis, criativas e alinhadas às diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As receitas inscritas priorizaram o uso de alimentos frescos ou minimamente processados, com valorização de ingredientes oriundos da agricultura familiar e da produção local, contribuindo para uma alimentação mais nutritiva e sustentável.

A avaliação foi realizada por uma comissão formada por chef de cozinha, nutricionista, representantes do FNDE e servidores, que analisaram critérios como criatividade, viabilidade de execução no ambiente escolar e utilização de produtos regionais.

Agora, as receitas seguem para a fase de votação popular, que acontecerá entre os dias 15 e 30 de maio. O resultado final será divulgado no dia 10 de junho. Os vencedores receberão premiação em dinheiro, sendo R$ 5 mil para a merendeira ou merendeiro autor da receita e R$ 8 mil para a unidade escolar, destinados à melhoria da infraestrutura da cozinha ou aquisição de equipamentos.

Para a secretária municipal de Educação, Iracema Costa, o reconhecimento reforça o compromisso da rede com a qualidade da alimentação escolar.

“A classificação de duas receitas de Duque de Caxias entre as melhores do estado é motivo de muito orgulho para todos nós. Isso demonstra o cuidado, a criatividade e o compromisso das nossas merendeiras com uma alimentação saudável e de qualidade para os nossos estudantes. Seguimos investindo e valorizando esses profissionais que têm um papel fundamental no processo educativo”, destacou a secretária.