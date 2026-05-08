Defesa Civil de Duque de Caxias apresenta painel de chuvas - Divulgação

Defesa Civil de Duque de Caxias apresenta painel de chuvasDivulgação

Publicado 08/05/2026 16:59

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias realizou, nesta semana, a apresentação do Painel “Chuvas de Verão 2025/2026” no auditório do Smart Duque. O encontro contou com a presença do prefeito Netinho Reis, de secretários municipais e demais autoridades.



O objetivo do painel foi explicar os eventos climáticos mais intensos registrados durante o período de verão, destacando a magnitude dos impactos e como o município respondeu a essas ocorrências, demonstrando sua capacidade de prevenção e resposta. A apresentação foi conduzida pela secretária municipal de Defesa Civil, Tenente Coronel Kaline Marcelino, pelo subsecretário Dénison Cosme e pelo meteorologista Anselmo Pontes, com a exposição de dados pluviométricos, de análises técnicas e de um panorama das ações realizadas pela gestão municipal.

Entre os principais pontos abordados, estiveram as ações estruturais, como obras de drenagem, de limpeza de rios, de canais e redes pluviais, além das ações não estruturais, como monitoramento, planejamento e atuação integrada das equipes. Em Duque de Caxias, obras de macrodrenagem já concluídas nos canais Caboclo, Roncador, Francisco de Azevedo, Vasquinho e Canaã, somadas às ações conjuntas com as secretarias de Obras e Agricultura, vêm contribuindo diretamente para a redução dos impactos causados pelas chuvas intensas no município. Seguem, em andamento, as obras de macrodrenagem dos canais Dois Irmãos, Caboclo (novo trecho), Gaspar Ventura, Calombé e Rui Barbosa; ampliando, ainda mais, a infraestrutura de drenagem urbana da cidade e complementando o trabalho da Defesa Civil.