Duque de Caxias recebe encontro de colecionadores de ferrorama - Reprodução

Duque de Caxias recebe encontro de colecionadores de ferroramaReprodução

Publicado 05/05/2026 22:39

Duque de Caxias - Após passar por cidades como Curitiba, São Paulo e Itaboraí, no Rio de Janeiro, o X Encontro Nacional dos Ferroramistas vai desembarcar em Duque de Caxias, no próximo sábado (9), com colecionadores de modelos de trens nacionais e internacionais na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola.



O ferrorama foi um dos primeiros trens elétricos fabricados pelo Brasil, mexendo com o imaginário de crianças dos anos de 1980 e 1990, e o município da Baixada Fluminense foi o escolhido para sediar esse X Encontro pela sua grande relevância cultural e histórica; tendo passado, pela cidade, a Estrada de Ferro Leopoldina, saindo da Estação Barão de Mauá.



Além da montagem de uma grande ferrovia de brinquedos homenageando a cidade, o evento também vai promover jogos analógicos de tabuleiro, de RPG e de cartas com o tema sobre ferrovias.

Serviço:

X Encontro Nacional dos Ferroramistas

Data: 9 de maio (sábado);

Horário: das 9h às 16h;

Local: Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola - Praça do Pacificador, s/nª, Centro, Duque de Caxias;

Entrada gratuita.

