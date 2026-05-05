Duque de Caxias recebe encontro de colecionadores de ferroramaReprodução
O ferrorama foi um dos primeiros trens elétricos fabricados pelo Brasil, mexendo com o imaginário de crianças dos anos de 1980 e 1990, e o município da Baixada Fluminense foi o escolhido para sediar esse X Encontro pela sua grande relevância cultural e histórica; tendo passado, pela cidade, a Estrada de Ferro Leopoldina, saindo da Estação Barão de Mauá.
Além da montagem de uma grande ferrovia de brinquedos homenageando a cidade, o evento também vai promover jogos analógicos de tabuleiro, de RPG e de cartas com o tema sobre ferrovias.
X Encontro Nacional dos Ferroramistas
Data: 9 de maio (sábado);
Horário: das 9h às 16h;
Local: Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola - Praça do Pacificador, s/nª, Centro, Duque de Caxias;
Entrada gratuita.
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