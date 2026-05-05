Prefeitura instala mais uma estação metereológica em Caxias - Divulgação

Prefeitura instala mais uma estação metereológica em CaxiasDivulgação

Publicado 05/05/2026 22:34

Duque de Caxias - Com a presença de autoridades municipais, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Defesa Civil, em parceria com a ONG Onda Verde, instalou mais um equipamento que fortalece as ações de prevenção meteorológica. A estação foi implantada na Escola Municipal Rotary, em Santa Cruz da Serra, 3º distrito. Além da instalação, a ação foi integrada a um projeto de educação ambiental voltado para alunos do 1º e 2º segmentos.

O equipamento implantado realizará o monitoramento das condições do tempo e da qualidade do ar, ampliando as ações de prevenção e de proteção à população. A estação possui capacidade para monitorar, a cada dez minutos, parâmetros como temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade dos ventos, pressão atmosférica, radiação solar e precipitação pluviométrica. As informações irão abastecer o setor de Meteorologia da Defesa Civil, ampliando a capacidade de resposta e a tomada de decisões em situações extremas.

Além do monitoramento meteorológico, o equipamento também realiza a medição de partículas suspensas, finas e ultrafinas, que poluem o ar. Esses elementos representam riscos à saúde pública, pois estão diretamente relacionados ao agravamento de doenças alérgicas e respiratórias. Os dados coletados permitirão a adoção de protocolos específicos, especialmente no período de inverno, quando há maior incidência de degradação da qualidade do ar, devido à menor ocorrência de chuvas, o que dificulta a dispersão de partículas. No Estado do Rio de Janeiro, o outono e o inverno são caracterizados por períodos mais secos.