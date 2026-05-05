Prefeitura instala mais uma estação metereológica em CaxiasDivulgação
Prefeitura instala mais uma estação metereológica em Caxias
Estação foi implantada na Escola Municipal Rotary, em Santa Cruz da Serra
Prefeitura instala mais uma estação metereológica em Caxias
Estação foi implantada na Escola Municipal Rotary, em Santa Cruz da Serra
Enel Rio dá dicas de consumo consciente em Duque de Caxias
Concessionária também irá promover a troca de lâmpadas por modelos LED
Caxias se destaca no concurso melhores receitas da alimentação escolar
As receitas classificadas são o suflê nutritivo brasileirinho e o enroladinho brasileiro
Mumuzinho lota Praça do Pacificador, em Caxias, com show gratuito
Celebração foi em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense
Museu Vivo do São Bento participa de exposição no Palácio Tiradentes
A exposição faz parte da campanha "Baixada no Centro"
'Pedal no Paraíso', em Caxias, bate recorde de participação
Ao todo, mais de 17 mil ciclistas percorreram os 12 quilômetros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.