Maio Laranja tem início em Duque de Caxias no Hospital Infantil - Divulgação

Maio Laranja tem início em Duque de Caxias no Hospital InfantilDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:10

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias realizou o lançamento da campanha “Maio Laranja”, no Hospital Infantil Ismélia da Silveira (HIIS). A ação teve como objetivo conscientizar e alertar a população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante o evento, foram promovidas palestras educativas para pais, responsáveis e profissionais da unidade, reforçando a importância da informação, da prevenção e da denúncia. As crianças participaram de oficinas de pintura, atividades recreativas e receberam lanche. Também foram distribuídos materiais educativos com orientações sobre identificação de sinais de violência e os canais de denúncia.

A campanha faz referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, data que representa um marco na defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil.

Maio Laranja tem início em Duque de Caxias no Hospital Infantil Divulgação

De acordo com dados do Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em 2024, a unidade registrou 64 notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2025, foram 40 casos notificados e, somente neste ano, já foram registrados 13 casos. O hospital realiza a notificação ao Conselho Tutelar, ao Departamento de Vigilância em Saúde e encaminha os casos à delegacia para registro de ocorrência e exame de corpo de delito.

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde, Dra. Célia Guerra, destacou a importância da mobilização e do trabalho contínuo de conscientização junto à sociedade.

“Precisamos falar sobre esse tema com responsabilidade e sensibilidade. A informação é uma das principais ferramentas de proteção das nossas crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja reforça o compromisso da rede municipal de saúde com a prevenção, o acolhimento e o combate a qualquer tipo de violência”, afirmou.

A diretora do Hospital Infantil Ismélia da Silveira, Dra. Cecília Alves, ressaltou a relevância de envolver as famílias e fortalecer a rede de proteção.

“Nosso papel vai além do atendimento em saúde. É fundamental orientar pais e responsáveis para que estejam atentos aos sinais e saibam como agir diante de qualquer suspeita. Realizamos este trabalho há 25 anos. Proteger nossas crianças é uma responsabilidade de todos”, destacou Dra. Cecília Alves.

Ao longo de todo o mês de maio, as unidades municipais de saúde promoverão palestras, rodas de conversa e ações educativas para ampliar a divulgação de informações sobre o tema e incentivar a denúncia de casos de abuso e exploração sexual infantil. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são crimes graves e que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100