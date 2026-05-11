Duque de Caxias elege novos conselheiros de cultura
Na ocasião, foram eleitos 11 conselheiros e 11 suplentes, que irão ocupar, pelos próximos 2 anos (2026 e 2027), as seguintes cadeiras: Produtores culturais; Música; Artes Plásticas e Visuais; Artes cênicas (Teatro e Circo); Dança; Audiovisual; Artesanato; Literatura, Biblioteca e Salas de Leitura; História, Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico, Artístico e Cultural; Culturas Populares l e Culturas Afro-Brasileiras ou Povos Indígenas.
Os novos conselheiros tomaram posse logo após a apuração dos votos e irão atuar, junto ao governo, na elaboração de políticas públicas voltadas para o setor cultural do município da Baixada Fluminense.
Confira quais foram os candidatos eleitos e suas respectivas cadeiras no Conselho Municipal de Política Cultural de Duque de Caxias:
Produtores Culturais
Grupo Cultural Afoxé Filhos de Angola
Titular: Patricia Alves Sudré;
Suplente: Roberta Menezes Ferreira.
Música
Centro Social Educacional Desportivo Muda Rio LTDA
Titular: Veronica Barbosa Limeira;
Suplente: Preta X de Souza
Artes Plásticas e Visuais
Associação Goméia Galpão Criativo
Titular: Rodrigo de Andrade Vieira;
Suplente: Luciene Chagas Brasil
Artes Cênicas (Teatro e Circo)
Titular: Pedro Lages dos Santos;
Suplente: Walderson Baptista Bonifácio
Dança
Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro
Titular: Diego Fabio Santos de Jesus;
Suplente: Adriana Miranda
Audiovisual
Titular: Igor Barradas;
Suplente: Bruno Santiago
Artesanato
Associação dos Artesãos e Artistas de Duque de Caxias
Titular: Aline Gouveia da Silva;
Suplente: Eliane Ramos de Souza
Literatura, Biblioteca e Salas de Leitura
Sociedade Cultural Projeto Luar de Dança
Titular: Dayse Alves;
Suplente: Maria Betânia Pereira da Silva
História, Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico, Artístico e Cultural
Associação dos Amigos do Instituto Histórico
Titular: Edson Teixeira Junior;
Suplente: Elaine Tavares de Gusmão
Culturas Populares
Liga Municipal de Duque de Caxias
Titular: Wagner Costa;
Suplente: Carlos Alberto Carvalho dos Santos
Culturas Afro-Brasileiras ou Povos Indígenas
Ong Ile Funfun Ase Ceciji
Titular: Simone Anchieta de Amorim;
Suplente: Rhaonny Amorim de Brito.
