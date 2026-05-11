Duque de Caxias elege novos conselheiros de cultura

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) realizou a 12ª edição da Conferência Municipal de Cultura, que ocorreu no Teatro Raul Cortez, no Centro de Duque de Caxias, para eleger os próximos conselheiros da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Política Cultural.

Na ocasião, foram eleitos 11 conselheiros e 11 suplentes, que irão ocupar, pelos próximos 2 anos (2026 e 2027), as seguintes cadeiras: Produtores culturais; Música; Artes Plásticas e Visuais; Artes cênicas (Teatro e Circo); Dança; Audiovisual; Artesanato; Literatura, Biblioteca e Salas de Leitura; História, Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico, Artístico e Cultural; Culturas Populares l e Culturas Afro-Brasileiras ou Povos Indígenas.

Os novos conselheiros tomaram posse logo após a apuração dos votos e irão atuar, junto ao governo, na elaboração de políticas públicas voltadas para o setor cultural do município da Baixada Fluminense.
Durante a cerimônia, o secretário de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, junto às subsecretárias de Cultura e de Planejamento, Simone Sangelis e Milena Coutinho, desejou boa sorte aos novos conselheiros e anunciou a chegada da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB Ciclo 2), a qual deverá financiar projetos culturais na cidade, além de mostrar as melhorias que está realizando, durante a sua gestão, como a reforma geral do Teatro Armando Melo, a reforma da Caixa Cênica do Teatro Raul Cortez e a reabertura das salas de cinema do Shopping Unigranrio.

Confira quais foram os candidatos eleitos e suas respectivas cadeiras no Conselho Municipal de Política Cultural de Duque de Caxias:

Produtores Culturais
Grupo Cultural Afoxé Filhos de Angola
Titular: Patricia Alves Sudré;
Suplente: Roberta Menezes Ferreira.

Música
Centro Social Educacional Desportivo Muda Rio LTDA
Titular: Veronica Barbosa Limeira;
Suplente: Preta X de Souza

Artes Plásticas e Visuais
Associação Goméia Galpão Criativo
Titular: Rodrigo de Andrade Vieira;
Suplente: Luciene Chagas Brasil

Artes Cênicas (Teatro e Circo)
Titular: Pedro Lages dos Santos;
Suplente: Walderson Baptista Bonifácio

Dança
Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro
Titular: Diego Fabio Santos de Jesus;
Suplente: Adriana Miranda

Audiovisual
Titular: Igor Barradas;
Suplente: Bruno Santiago

Artesanato
Associação dos Artesãos e Artistas de Duque de Caxias
Titular: Aline Gouveia da Silva;
Suplente: Eliane Ramos de Souza

Literatura, Biblioteca e Salas de Leitura
Sociedade Cultural Projeto Luar de Dança
Titular: Dayse Alves;
Suplente: Maria Betânia Pereira da Silva

História, Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico, Artístico e Cultural
Associação dos Amigos do Instituto Histórico
Titular: Edson Teixeira Junior;
Suplente: Elaine Tavares de Gusmão

Culturas Populares
Liga Municipal de Duque de Caxias
Titular: Wagner Costa;
Suplente: Carlos Alberto Carvalho dos Santos

Culturas Afro-Brasileiras ou Povos Indígenas
Ong Ile Funfun Ase Ceciji
Titular: Simone Anchieta de Amorim;
Suplente: Rhaonny Amorim de Brito.