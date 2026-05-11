Caxias inaugura mais um módulo integrado de segurança - Divulgação

Caxias inaugura mais um módulo integrado de segurançaDivulgação

Publicado 11/05/2026 17:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou mais um Módulo Integrado de Segurança, chegando à marca de 16 unidades implantadas no município. A nova unidade fica no Parque Lafaiete e faz parte de um trabalho integrado entre Prefeitura de Duque de Caxias, com o 15º Batalhão da Polícia Militar e governo do estado nas ações de segurança pública em Duque de Caxias.

Os módulos estão estrategicamente instalados em locais de grande circulação, com os objetivos de inibir práticas criminosas e de garantir mais agilidade no apoio às ações das forças de segurança. Além de servirem como base operacional, os equipamentos também oferecem abrigo e suporte para as equipes que atuam diariamente no monitoramento dos bairros.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, os módulos fazem parte de um conjunto de medidas que vêm sendo implementadas para fortalecer a proteção dos moradores e ampliar a sensação de segurança na cidade.

O prefeito Netinho Reis tem destacado, a cada inauguração, que os investimentos nos Módulos Integrados de Segurança representam ações concretas no combate à criminalidade e que eles são fundamentais para transformar a realidade dos bairros de Duque de Caxias, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população.