Caxias inaugura mais um módulo integrado de segurançaDivulgação
Caxias inaugura mais um módulo integrado de segurança
Unidade fica no Parque Lafaiete
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou mais um Módulo Integrado de Segurança, chegando à marca de 16 unidades implantadas no município. A nova unidade fica no Parque Lafaiete e faz parte de um trabalho integrado entre Prefeitura de Duque de Caxias, com o 15º Batalhão da Polícia Militar e governo do estado nas ações de segurança pública em Duque de Caxias.
Os módulos estão estrategicamente instalados em locais de grande circulação, com os objetivos de inibir práticas criminosas e de garantir mais agilidade no apoio às ações das forças de segurança. Além de servirem como base operacional, os equipamentos também oferecem abrigo e suporte para as equipes que atuam diariamente no monitoramento dos bairros.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, os módulos fazem parte de um conjunto de medidas que vêm sendo implementadas para fortalecer a proteção dos moradores e ampliar a sensação de segurança na cidade.
O prefeito Netinho Reis tem destacado, a cada inauguração, que os investimentos nos Módulos Integrados de Segurança representam ações concretas no combate à criminalidade e que eles são fundamentais para transformar a realidade dos bairros de Duque de Caxias, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população.
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