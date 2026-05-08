Restaurante do Povo de Caxias promove almoço de Dia das Mães - Divulgação

Restaurante do Povo de Caxias promove almoço de Dia das MãesDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:25

Duque de Caxias - Restaurante do Povo de Duque de Caxias promoveu, nesta sexta-feira(08), um almoço especial em celebração ao Dia das Mães. O atendimento aconteceu das 11h às 15h.

Restaurante do Povo de Caxias promove almoço de Dia das Mães Divulgação



Para marcar a data, a unidade preparou um cardápio diferenciado, acompanhado de uma programação voltada ao bem-estar dos usuários. No almoço, foram servidas saladas de alface, mix de beterraba com cenoura, tomate com cebola. Como pratos principais, o cardápio feijoada completa ou filé de frango a pizzaiolo e farofa de couve. De sobremesa, os usuários puderam saborear pudim ou laranja. Para marcar a data, a unidade preparou um cardápio diferenciado, acompanhado de uma programação voltada ao bem-estar dos usuários. No almoço, foram servidas saladas de alface, mix de beterraba com cenoura, tomate com cebola. Como pratos principais, o cardápio feijoada completa ou filé de frango a pizzaiolo e farofa de couve. De sobremesa, os usuários puderam saborear pudim ou laranja.

Ao longo de seus cinco anos de funcionamento, o Restaurante do Povo já distribuiu cerca de 4,8 milhões de refeições, entre cafés da manhã e almoços, garantindo alimentação de qualidade a preços acessíveis para a população.