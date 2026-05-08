Vereadores de Duque de Caxias debatem avanços para o municípioDivulgação
Também encaminharam ao Executivo pedidos para asfalto, saneamento básico e iluminação pública com lâmpadas de led na Rua Botelho de Oliveira, no Jardim Anhangá; capina, varrição, reparação de calçadas, desobstrução de rede de esgoto e operação tapa-buracos da Rua Salmos, no Mirante do Pilar; e instalação de ralo na Rua Camorim, bairro Doutor Laureano.
Após a leitura do Expediente do Dia, o presidente Claudio Thomaz (PRD) abriu as inscrições para a tribuna. O vereador Michel Reis (SD) leu uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10), sendo complementado por Anderson Lopes.
Em seguida, o vereador Alex Freitas (Republicanos) comentou sua indicação para a implantação de torre de monitoramento no entorno das escolas da rede municipal e os avanços na educação do município, nos 16 meses do atual governo.
“Tenho acompanhado todas as reformas e conversado com as diretoras das escolas. Ninguém vai atrapalhar o nosso trabalho e o nosso governo de andar. Aonde estiver o problema, temos competência de equacionar e resolver o mais rápido possível”, complementou Alex Freitas, enfatizando a sua atuação parlamentar em prol da população de Duque de Caxias.
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