Vereadores de Duque de Caxias debatem avanços para o município - Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias debatem avanços para o municípioDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:36

Duque de Caxias - Na última sessão plenária, o vereador Anderson Lopes (MDB) fez a leitura das indicações parlamentares que serão encaminhadas ao Executivo para as devidas providências. Entre as demandas, solicitaram implantação de torres de monitoramento com câmeras inteligentes vinculadas ao Programa Smart Duque no entorno das escolas da rede municipal, na Avenida General Rondon, na Vila Leopoldina, e no cruzamento das ruas Mogi e Santa Rita, no Jardim Gramacho; instalação de placas indicando parada de ônibus na Avenida Automóvel Clube, próximas ao cemitério da Taquara; e retirada de lixo e entulho da Rua Antônio Freitas, no bairro Circular.



Também encaminharam ao Executivo pedidos para asfalto, saneamento básico e iluminação pública com lâmpadas de led na Rua Botelho de Oliveira, no Jardim Anhangá; capina, varrição, reparação de calçadas, desobstrução de rede de esgoto e operação tapa-buracos da Rua Salmos, no Mirante do Pilar; e instalação de ralo na Rua Camorim, bairro Doutor Laureano.



Após a leitura do Expediente do Dia, o presidente Claudio Thomaz (PRD) abriu as inscrições para a tribuna. O vereador Michel Reis (SD) leu uma mensagem em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (10), sendo complementado por Anderson Lopes.



Em seguida, o vereador Alex Freitas (Republicanos) comentou sua indicação para a implantação de torre de monitoramento no entorno das escolas da rede municipal e os avanços na educação do município, nos 16 meses do atual governo.

“Já são cinco escolas bilíngues entregues e 14 sendo construídas, sete creches, e várias escolas reformadas”, destacou ele.



“Tenho acompanhado todas as reformas e conversado com as diretoras das escolas. Ninguém vai atrapalhar o nosso trabalho e o nosso governo de andar. Aonde estiver o problema, temos competência de equacionar e resolver o mais rápido possível”, complementou Alex Freitas, enfatizando a sua atuação parlamentar em prol da população de Duque de Caxias.