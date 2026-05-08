Union Center Park segue no Caxias Shopping - Divulgação

Union Center Park segue no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:28

Duque de Caxias - O estacionamento do Caxias Shopping segue recebendo o Union Center Park, um dos parques itinerantes mais completos do estado do Rio de Janeiro. Com uma grande estrutura de entretenimento, o espaço reúne atrações voltadas para crianças, famílias e amantes de adrenalina.

Conhecido como “o parque da família”, o Union Center Park conta com 27 atrações entre brinquedos radicais, familiares e infantis, além de barracas de jogos tradicionais e praça de alimentação. Entre os destaques para quem busca emoção estão atrações como Kamikaze, Crazy Wave, Disc Dance, Super Rider e Barco Viking. Já para momentos em grupo e passeios em família, opções como Roda Gigante, Brucomela e Trenzinho seguem entre as mais procuradas pelo público.

As crianças também encontram um espaço dedicado com brinquedos infantis como Comboio Infantil, Minhoquinha Infantil, Dumbo Infantil, Fusquinha Infantil e Big Toy Infantil.

O parque ainda oferece barracas de jogos tradicionais, como Tiro ao Alvo, Pescaria, Jogo de Argola e Chute ao Gol, além de praça de alimentação com opções variadas de lanches e doces. Com programação voltada para todas as idades, o Union Center Park segue como opção de lazer para moradores de Duque de Caxias e região.

SERVIÇO — Union Center Park

Local: Estacionamento do Caxias Shopping

Segunda a sexta: 18h às 22h

R$40 (dinheiro)

R$45 (cartão ou pix)

Sábados, domingos e feriados: 14h às 22h

Primeira sessão: 14h às 18h

R$40 (dinheiro)

R$45 (cartão ou pix)

Segunda sessão: 18h às 22h

R$50 (dinheiro)

R$55 (cartão ou pix)