Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em tempo integral - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em tempo integralDivulgação

Publicado 11/05/2026 17:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou mais uma creche no município para atender crianças em tempo integral. A Creche Professora Maria Emília de Oliveira, no bairro Centenário, foi construída para oferecer conforto, acolhimento e ensino infantil de qualidade às crianças da região, além de proporcionar mais tranquilidade para as mães que precisam trabalhar e contar com um espaço seguro para seus filhos.

Totalmente climatizada, a unidade conta com salas multiuso, espaços pedagógicos e fraldário, além de refeitório com mesas e cadeiras coloridas, cozinha equipada com estrutura moderna e área de recreação. O espaço também dispõe de setores administrativos.

Presente na inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou a qualidade da estrutura da nova creche:

“Aqui teremos quatro refeições diárias, então precisamos de uma cozinha moderna. O refeitório está lindo, as salas são modernas. Está entregue mais essa obra para a população.”