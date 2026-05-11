Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em tempo integralDivulgação
Prefeitura de Caxias inaugura nova creche em tempo integral
Unidade fica no bairro Centenário
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou mais uma creche no município para atender crianças em tempo integral. A Creche Professora Maria Emília de Oliveira, no bairro Centenário, foi construída para oferecer conforto, acolhimento e ensino infantil de qualidade às crianças da região, além de proporcionar mais tranquilidade para as mães que precisam trabalhar e contar com um espaço seguro para seus filhos.
Totalmente climatizada, a unidade conta com salas multiuso, espaços pedagógicos e fraldário, além de refeitório com mesas e cadeiras coloridas, cozinha equipada com estrutura moderna e área de recreação. O espaço também dispõe de setores administrativos.
Presente na inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou a qualidade da estrutura da nova creche:
“Aqui teremos quatro refeições diárias, então precisamos de uma cozinha moderna. O refeitório está lindo, as salas são modernas. Está entregue mais essa obra para a população.”
Duque de Caxias
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