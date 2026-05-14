Festa de Santo Antônio, em Caxias, acontece no próximo mês - Reprodução

Festa de Santo Antônio, em Caxias, acontece no próximo mêsReprodução

Publicado 14/05/2026 21:37

Duque de Caxias - Uma das celebrações mais queridas da cidade já tem data marcada. A tradicional festa de Santo Antônio de Duque de Caxias acontece de 10 a 14 de junho, com muita comida típica, shows, apresentações de quadrilhas e diversão para toda a família.

As homenagens ao santo começam antes, com a tradicional trezena, a partir do dia 31 de maio, na Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1861, Centro de Duque de Caxias. As missas acontecem às 7h, 9h, 11h e 18h.



Conhecido como Santo Casamenteiro, Santo Antônio é padroeiro de Duque de Caxias desde o século XIX, quando o município ainda era distrito de Nova Iguaçu. A devoção ao santo foi oficializada pela Câmara de Vereadores em 1970, tornando o dia 13 de junho feriado municipal.



Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, Santo Antônio ingressou, ainda jovem, na vida religiosa. Aos 25 anos, adotou o nome Antônio e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, aos 36 anos.



A fama de “casamenteiro” surgiu por conta de uma história popular, segundo a qual o santo ajudou uma jovem sem condições de pagar o dote exigido para o casamento. A tradição conta que, por intercessão de Santo Antônio, ela conseguiu a quantia necessária para realizar o sonho de casar-se.



Outra tradição muito conhecida é a distribuição do pão de Santo Antônio, feita pela igreja aos fiéis, como símbolo de proteção, bênção e fartura. Esse pão é guardado de um ano para o outro para que nunca falte alimento na mesa.