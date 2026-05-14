Festa de Santo Antônio, em Caxias, acontece no próximo mêsReprodução
Conhecido como Santo Casamenteiro, Santo Antônio é padroeiro de Duque de Caxias desde o século XIX, quando o município ainda era distrito de Nova Iguaçu. A devoção ao santo foi oficializada pela Câmara de Vereadores em 1970, tornando o dia 13 de junho feriado municipal.
Nascido em Lisboa, Portugal, em 1195, Santo Antônio ingressou, ainda jovem, na vida religiosa. Aos 25 anos, adotou o nome Antônio e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, aos 36 anos.
A fama de “casamenteiro” surgiu por conta de uma história popular, segundo a qual o santo ajudou uma jovem sem condições de pagar o dote exigido para o casamento. A tradição conta que, por intercessão de Santo Antônio, ela conseguiu a quantia necessária para realizar o sonho de casar-se.
Outra tradição muito conhecida é a distribuição do pão de Santo Antônio, feita pela igreja aos fiéis, como símbolo de proteção, bênção e fartura. Esse pão é guardado de um ano para o outro para que nunca falte alimento na mesa.
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