Barricada em comunidade de Caxias é removidaDivulgação

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Duque de Caxias - A Prefeitura de Caxias retirou, nesta terça-feira (12), quebra-molas nos acessos à comunidade Pantanal, uma das mais perigosas do município. A ação ocorreu após denúncia do deputado estadual Marcelo Dino (PL), que preside a Frente Parlamentar de Retomada de Território na Alerj.

"Não era só quebra-molas, havia dois buracos feitos pelo tráfico para impedir a entrada de viaturas. Não vão ter moleza comigo", afirma Marcelo Dino.
Barricada em comunidade de Caxias é removida - Divulgação
Barricada em comunidade de Caxias é removidaDivulgação


Além dos quebra-molas, policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) impediram a realização de baile funk no mês passado, antes ignorado pelo comando anterior.
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Barricada em comunidade de Caxias é removida
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