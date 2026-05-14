Projeto 'Governo nos Bairros' chega no segundo distrito de CaxiasDivulgação

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Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realiza, no bairro Pilar, no segundo distrito, a terceira edição do projeto Governo nos Bairros e a carreta “Chegaram os Especialistas”, levando diversos serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência social para a população. A ação acontece até o dia 23, na Praça do Pilar, na Rua Tescana, com o objetivo de ampliar o acesso da população a atendimentos essenciais e aproximar os serviços públicos dos moradores.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, exames, ultrassonografia, vacinação, atendimento odontológico e diversos procedimentos de saúde realizados pela carreta “Chegaram os Especialistas”. O Castramóvel também participa da ação, oferecendo atendimento para os pets e reforçando o cuidado com a saúde animal no município.
Projeto 'Governo nos Bairros' chega no segundo distrito de Caxias - Divulgação
Projeto 'Governo nos Bairros' chega no segundo distrito de CaxiasDivulgação
A população conta ainda com os serviços do Sistema Municipal de Emprego (SIME), com recebimento de currículos e orientação profissional, além do programa Abraço Mulher, que oferece acolhimento, orientação e suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade. Equipes do programa Jogue Limpo também atuam no bairro promovendo ações de conscientização, preservação dos espaços públicos e limpeza urbana.
O projeto já vem alcançando resultados expressivos nas edições anteriores. Em Nova Campinas, primeira localidade a receber a iniciativa, foram realizados 13,6 mil atendimentos. Já em Jardim Primavera, durante a segunda edição, o número chegou a 15,1 mil atendimentos, demonstrando a grande adesão da população aos serviços disponibilizados pela Prefeitura.
O prefeito Netinho Reis destacou a importância de levar os serviços públicos diretamente aos bairros e facilitar o acesso da população aos atendimentos.
Projeto 'Governo nos Bairros' chega no segundo distrito de Caxias - Divulgação
Projeto 'Governo nos Bairros' chega no segundo distrito de CaxiasDivulgação
“Nosso objetivo é cuidar das pessoas e garantir que os serviços da Prefeitura cheguem cada vez mais perto da população. O Governos nos Bairros e a carreta ‘Chegaram os Especialistas’ representam esse compromisso de oferecer saúde, cidadania, acolhimento e dignidade para os moradores de Duque de Caxias”, ressaltou.
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Projeto \'Governo nos Bairros\' chega no segundo distrito de Caxias
Projeto \'Governo nos Bairros\' chega no segundo distrito de Caxias
Projeto \'Governo nos Bairros\' chega no segundo distrito de Caxias