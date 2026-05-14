Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe 'Starlight Concert' neste mêsDivulgação
Entre os espetáculos de sucesso em cartaz no mês de maio, estão ainda Serginho Lacerda em “Vida de Pai”, com duas sessões; e Delinn em “Visualizei”, que une música e identidade visual destacando a veia artística do cantor.
Felipe Ferreira em Duque de Caxias - Show Novo
Data: 14 de maio (quinta-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$30,00;
Serginho Lacerda em Vida de Pai
Data: 15 de maio (sexta-feira)
Horários: 19h e 21h
Ingresso: a partir de R$70,00;
Delinn em Visualizei
Data: 16 de maio (sábado)
Horário: 11h
Ingresso: esgotado;
Colégio CEMM em Mamãe é Coisa de Cinema
Data: 16 de maio (sábado)
Horário: 17h
Ingresso: a partir de R$33,00;
Cultura que Transforma
Data: 17 de maio (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: gratuito;
Starlight Concert - Clássicos do Rock
Data: 22 de maio (sexta-feira)
Horário: 21h
Ingresso: a partir de R$70,00;
9ª Festival de Dança de Duque de Caxias
Data: 23 de maio (sábado)
Horário: 9h
Ingresso: a partir de R$35,00;
Audição ViDançar
Data: 24 de maio (domingo)
Horário: 10h
Evento restrito ao público participante;
9ª Festival de Dança de Duque de Caxias
Data: 24 de maio (domingo)
Horário: 14h
Ingresso: a partir de R$35,00;
46ª Fórum Nacional da Associação Internacional dos Embaixadores da Paz no Brasil
Data: 27 de maio (quarta-feira)
Horário: 14h
Ingresso: gratuito;
Studio de Dança Luciana Archanjo
Data: 28 de maio (quinta-feira)
Horário: 19h
Evento fechado;
Eu Também Sou Médico
Data: 29 de maio (sexta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$50,00;
Snoop Toddy
Data: 30 de maio (sábado)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$50,00;
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla pelos seguintes endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez
A programação está sujeita a alteração. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.
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