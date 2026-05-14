Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe 'Starlight Concert' neste mês - Divulgação

Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe 'Starlight Concert' neste mêsDivulgação

Publicado 14/05/2026 21:41

Duque de Caxias - Sucesso de bilheteria, o “Starlight Concert” retorna ao Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, para uma edição especial intitulada “Clássicos do Rock”. O espetáculo, que mistura música erudita a um cenário sofisticado e intimista sob a luz de velas, vai transformar sucessos de bandas como Queen, The Beatles, Pink Floyd e U2 em arranjos clássicos.



Entre os espetáculos de sucesso em cartaz no mês de maio, estão ainda Serginho Lacerda em “Vida de Pai”, com duas sessões; e Delinn em “Visualizei”, que une música e identidade visual destacando a veia artística do cantor.

Confira a programação completa:



Felipe Ferreira em Duque de Caxias - Show Novo

Data: 14 de maio (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$30,00;



Serginho Lacerda em Vida de Pai

Data: 15 de maio (sexta-feira)

Horários: 19h e 21h

Ingresso: a partir de R$70,00;



Delinn em Visualizei

Data: 16 de maio (sábado)

Horário: 11h

Ingresso: esgotado;



Colégio CEMM em Mamãe é Coisa de Cinema

Data: 16 de maio (sábado)

Horário: 17h

Ingresso: a partir de R$33,00;



Cultura que Transforma

Data: 17 de maio (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: gratuito;



Starlight Concert - Clássicos do Rock

Data: 22 de maio (sexta-feira)

Horário: 21h

Ingresso: a partir de R$70,00;



9ª Festival de Dança de Duque de Caxias

Data: 23 de maio (sábado)

Horário: 9h

Ingresso: a partir de R$35,00;



Audição ViDançar

Data: 24 de maio (domingo)

Horário: 10h

Evento restrito ao público participante;



9ª Festival de Dança de Duque de Caxias

Data: 24 de maio (domingo)

Horário: 14h

Ingresso: a partir de R$35,00;



46ª Fórum Nacional da Associação Internacional dos Embaixadores da Paz no Brasil

Data: 27 de maio (quarta-feira)

Horário: 14h

Ingresso: gratuito;



Studio de Dança Luciana Archanjo

Data: 28 de maio (quinta-feira)

Horário: 19h

Evento fechado;



Eu Também Sou Médico

Data: 29 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$50,00;



Snoop Toddy

Data: 30 de maio (sábado)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$50,00;



Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla pelos seguintes endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez





A programação está sujeita a alteração. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.