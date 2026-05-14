Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe 'Starlight Concert' neste mêsDivulgação

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Duque de Caxias - Sucesso de bilheteria, o “Starlight Concert” retorna ao Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, para uma edição especial intitulada “Clássicos do Rock”. O espetáculo, que mistura música erudita a um cenário sofisticado e intimista sob a luz de velas, vai transformar sucessos de bandas como Queen, The Beatles, Pink Floyd e U2 em arranjos clássicos.

Entre os espetáculos de sucesso em cartaz no mês de maio, estão ainda Serginho Lacerda em “Vida de Pai”, com duas sessões; e Delinn em “Visualizei”, que une música e identidade visual destacando a veia artística do cantor.
Confira a programação completa:

Felipe Ferreira em Duque de Caxias - Show Novo
Data: 14 de maio (quinta-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$30,00;

Serginho Lacerda em Vida de Pai
Data: 15 de maio (sexta-feira)
Horários: 19h e 21h
Ingresso: a partir de R$70,00;

Delinn em Visualizei
Data: 16 de maio (sábado)
Horário: 11h
Ingresso: esgotado;

Colégio CEMM em Mamãe é Coisa de Cinema
Data: 16 de maio (sábado)
Horário: 17h
Ingresso: a partir de R$33,00;

Cultura que Transforma
Data: 17 de maio (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: gratuito;

Starlight Concert - Clássicos do Rock
Data: 22 de maio (sexta-feira)
Horário: 21h
Ingresso: a partir de R$70,00;

9ª Festival de Dança de Duque de Caxias
Data: 23 de maio (sábado)
Horário: 9h
Ingresso: a partir de R$35,00;

Audição ViDançar
Data: 24 de maio (domingo)
Horário: 10h
Evento restrito ao público participante;

9ª Festival de Dança de Duque de Caxias
Data: 24 de maio (domingo)
Horário: 14h
Ingresso: a partir de R$35,00;

46ª Fórum Nacional da Associação Internacional dos Embaixadores da Paz no Brasil
Data: 27 de maio (quarta-feira)
Horário: 14h
Ingresso: gratuito;

Studio de Dança Luciana Archanjo
Data: 28 de maio (quinta-feira)
Horário: 19h
Evento fechado;

Eu Também Sou Médico
Data: 29 de maio (sexta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$50,00;

Snoop Toddy
Data: 30 de maio (sábado)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$50,00;

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla pelos seguintes endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez


A programação está sujeita a alteração. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias.