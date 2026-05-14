Museu Vivo do São Bento exibe documentário sobre mulheres empreendedorasDivulgação
O projeto audiovisual traz histórias de mulheres empreendedoras do território de Duque de Caxias, além de abordar temas como afeto, preconceito, criatividade e territorialidade.
“O curta veio da ideia de trazer valorização para os trabalhos das mulheres empreendedoras que estão nas ruas, especialmente nas feiras, e que desenvolvem seus negócios a partir dos seus sonhos. Ele é costurado mostrando um pouco do preconceito que essas profissionais vivem”, explica Andréia.
O curta foi produzido em 2024, a partir da Lei Paulo Gustavo, e foi lançado em outubro daquele ano em uma apresentação em uma escola pública de Duque de Caxias. No ano seguinte, o projeto foi exibido na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), em sala de cinema, e hoje faz parte do acervo do museu.
“O filme valoriza mulheres do município da Baixada Fluminense, a partir do território e do empoderamento, mostrando lá na casa dessas empreendedoras como elas fazem o próprio produto, como começaram seus negócios e, assim, valorizam a economia criativa local”, afirma a produtora.
A partir das 10h: Exposição de produtos e de negócios femininos;
14h: Exibição do curta “Ela PodFalar”;
14h30: Roda de conversa com Andréia Quintão e as entrevistadas no curta Anadrile Gomes, Aracy Laia, Cyra Quintão e Jacimery Brito.
Endereço: Museu Vivo do São Bento: R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n - São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010
Entrada Franca
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