Museu Vivo do São Bento exibe documentário sobre mulheres empreendedoras - Divulgação

Museu Vivo do São Bento exibe documentário sobre mulheres empreendedorasDivulgação

Publicado 14/05/2026 21:48

Duque de Caxias - No próximo sábado (16), a partir das 10h, o Museu Vivo do São Bento (MVSB) vai receber o Cine Ela, exibição do minidocumentário “Ela PodFalar”, da produtora de multilinguagem Andréia Quintão. Na programação, que vai das 10h às 15h, além da exibição do filme, estão previstas exposições de produtos e de negócios femininos, e uma roda de conversa.



O projeto audiovisual traz histórias de mulheres empreendedoras do território de Duque de Caxias, além de abordar temas como afeto, preconceito, criatividade e territorialidade.



“O curta veio da ideia de trazer valorização para os trabalhos das mulheres empreendedoras que estão nas ruas, especialmente nas feiras, e que desenvolvem seus negócios a partir dos seus sonhos. Ele é costurado mostrando um pouco do preconceito que essas profissionais vivem”, explica Andréia.



O curta foi produzido em 2024, a partir da Lei Paulo Gustavo, e foi lançado em outubro daquele ano em uma apresentação em uma escola pública de Duque de Caxias. No ano seguinte, o projeto foi exibido na Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), em sala de cinema, e hoje faz parte do acervo do museu.



“O filme valoriza mulheres do município da Baixada Fluminense, a partir do território e do empoderamento, mostrando lá na casa dessas empreendedoras como elas fazem o próprio produto, como começaram seus negócios e, assim, valorizam a economia criativa local”, afirma a produtora.

PROGRAMAÇÃO



A partir das 10h: Exposição de produtos e de negócios femininos;

14h: Exibição do curta “Ela PodFalar”;

14h30: Roda de conversa com Andréia Quintão e as entrevistadas no curta Anadrile Gomes, Aracy Laia, Cyra Quintão e Jacimery Brito.



Endereço: Museu Vivo do São Bento: R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n - São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010

Entrada Franca