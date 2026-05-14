Unidades de saúde abrem neste sábado para ampliar cobertura vacinal contra a gripe em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Unidades de saúde abrem neste sábado para ampliar cobertura vacinal contra a gripe em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 14/05/2026 22:07

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, dia 15 de maio, a Firjan SESI realiza o Dia D de vacinação, em parceria com o Conselho Nacional do SESI, o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Duque de Caxias, numa ação voltada para trabalhadores de empresas e indústrias.



A mobilização acontece na Capital e se estende a alguns municípios do interior. Em Duque de Caxias, a vacinação será realizada na unidade Firjan Caxias, na Rua Artur Neiva nº100, Centro - Duque de Caxias. Será ofertada a imunização para influenza (grupos prioritários), hepatite B, dT (tétano e difteria), tríplice viral e febre amarela.



“A vacinação é uma das estratégias mais importantes de proteção coletiva e de promoção da saúde. Quando levamos essa agenda para dentro dos ambientes de trabalho, ampliamos o acesso, fortalecemos a prevenção e contribuímos para reduzir afastamentos e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores”, afirma Fausto Augusto Junior, presidente do Conselho Nacional do SESI.



A ação visa contribuir para a prevenção de casos. Em 2025, na cidade do Rio de Janeiro, foram registrados 1.036 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados por influenza, com 144 óbitos. Por isso é tão importante o comparecimento do público ao Dia D.



Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan SENAI SESI, afirma que a ação reforça a responsabilidade da federação com os trabalhadores da indústria e o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio.

“Entre os imunizantes aplicados, é importante destacar a vacinação contra a gripe, responsável por até 10% das faltas ao trabalho. O objetivo é reunir empresas de diferentes portes e segmentos industriais em uma grande ação de cuidado coletivo”, destaca Reis.



A mobilização em Caxias reúne empresas de diferentes portes e segmentos industriais, como Alimentos e Bebidas, Construção e Metalmecânica, que estão orientando a vacinação entre os colaboradores. Por meio da parceria com a Prefeitura, a vacinação também será aberta ao público.

“Temos cerca de 400 doses destinadas aos trabalhadores da indústria e as demais pessoas poderão ser vacinadas com as doses disponibilizadas pela prefeitura”, destaca William Cordeiro, coordenador de Promoção da Saúde, da Firjan SENAI SESI Caxias, ressaltando que as doses fornecidas pela Prefeitura serão disponibilizadas ao público conforme orientação do Ministério da Saúde.





SERVIÇO

Dia D de Vacinação Firjan SESI

Data: 15 de maio (sexta-feira)

Horário: das 8h às 16h

Local: Rua Artur Neiva nº100, Centro - Duque de Caxias

Vacinas disponíveis: influenza (grupos prioritários), hepatite B, dT (tétano e difteria), tríplice viral e febre amarela