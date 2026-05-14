Unidades de saúde abrem neste sábado para ampliar cobertura vacinal contra a gripe em Rio das OstrasFoto: Ilustração
A mobilização acontece na Capital e se estende a alguns municípios do interior. Em Duque de Caxias, a vacinação será realizada na unidade Firjan Caxias, na Rua Artur Neiva nº100, Centro - Duque de Caxias. Será ofertada a imunização para influenza (grupos prioritários), hepatite B, dT (tétano e difteria), tríplice viral e febre amarela.
“A vacinação é uma das estratégias mais importantes de proteção coletiva e de promoção da saúde. Quando levamos essa agenda para dentro dos ambientes de trabalho, ampliamos o acesso, fortalecemos a prevenção e contribuímos para reduzir afastamentos e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores”, afirma Fausto Augusto Junior, presidente do Conselho Nacional do SESI.
A ação visa contribuir para a prevenção de casos. Em 2025, na cidade do Rio de Janeiro, foram registrados 1.036 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados por influenza, com 144 óbitos. Por isso é tão importante o comparecimento do público ao Dia D.
Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan SENAI SESI, afirma que a ação reforça a responsabilidade da federação com os trabalhadores da indústria e o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio.
A mobilização em Caxias reúne empresas de diferentes portes e segmentos industriais, como Alimentos e Bebidas, Construção e Metalmecânica, que estão orientando a vacinação entre os colaboradores. Por meio da parceria com a Prefeitura, a vacinação também será aberta ao público.
SERVIÇO
Dia D de Vacinação Firjan SESI
Data: 15 de maio (sexta-feira)
Horário: das 8h às 16h
Local: Rua Artur Neiva nº100, Centro - Duque de Caxias
Vacinas disponíveis: influenza (grupos prioritários), hepatite B, dT (tétano e difteria), tríplice viral e febre amarela
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