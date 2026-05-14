Vereadores repercutem irregularidades nos serviços funerários de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores repercutem irregularidades nos serviços funerários de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 14/05/2026 22:03

Duque de Caxias - A Sessão Plenária desta terça-feira (12) foi tomada pela repercussão da denúncia, encaminhada à imprensa pelos moradores, sobre as condições precárias de um cemitério da cidade. O serviço de oferta funerária foi debatido e duramente questionado pelos parlamentares em suas manifestações.



Primeiro a utilizar a tribuna, o Vereador Vitinho Grandão (PL) deu início ao debate que expôs a indignação dos vereadores sobre o tratamento dado à população no Cemitério Nossa Senhora do Belém, no Corte 8, administrado pela Confeccionaria AG-R. A denúncia realizada à imprensa recentemente deu luz a um problema já existente no serviço funerário da cidade.



Vitinho elogiou o envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente na fiscalização realizada pela Polícia Civil, destacando o comprometimento da gestão municipal com o caso:

“Eu parabenizo o secretário Vinícius Thomaz pela participação nesta fiscalização, pois eu não tenho dúvida que os relatórios fotográficos e os boletins de ocorrências registrados vão servir como provas materiais para a gente acabar com essa covardia que a nossa população enfrenta há anos".



O vereador ressaltou que o que foi denunciado reflete o problema que já vem sendo enfrentado pelos duquecaxienses há um tempo. A demora para a realização do sepultamento gratuito e a cobrança de valores excessivos para agilizar os enterros foram novamente denunciados. Segundo o relato dos parlamentares “é desumano” o tratamento dado às famílias que precisam sepultar o corpo dos seus entes queridos.



Em seu discurso, Junior Reis (MDB) endossou que é preciso investigar para dar tratamento, pois a demora para atender ao TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que garante por lei o sepultamento gratuito às famílias de baixa renda é proposital:

“Sobre a demora de 4 a 5 dias, eles fazem isso para que a família faça aquela ‘vaquinha’, chame os amigos, para poder pagar pelo enterro. Uma covardia!”



Alex Freitas (Republicanos) também comentou o caso e reafirmou a responsabilidade da Câmara ao se posicionar e colaborar com ações que ajudem a população.

“Esta Casa nunca deixou de se posicionar sobre as coisas que prejudicam a população da cidade. Eu tenho certeza que, junto aos nobres Vereadores, tomaremos uma atitude em relação a esta empresa que ‘explora a morte’ em Duque de Caxias. Precisamos acabar com essa covardia”.



O Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Vereador Cláudio Thomaz (PRD), também deu o seu parecer sobre a denúncia e os demais questionamentos sobre a oferta do serviço funerário realizado pela concessionária AG-R. Claudio manteve o tom de indignação:

“Precisamos rever, imediatamente, esta concessão e reavaliar o TAC firmado entre o Ministério Público e os governos anteriores. Não podemos mais aceitar em Duque de Caxias que serviços tão sensíveis continuem tendo tantas denúncias de irregularidades que causam o sofrimento do nosso povo”.



Dentre as medidas apontadas para análise, foi mencionado na Sessão a possibilidade de levar o problema ao Ministério Público. Cláudio afirmou ainda que é preciso dar mais transparência ao tratamento do caso à população e, por isso, sugeriu uma audiência pública com a concessionária.

“Eu quero sugerir uma audiência pública e espero que ela fique aberta para que todos os vereadores, que quiserem, possam assinar, pois todos nós recebemos denúncias, do 1º ao 4º distrito, este é um tema do povo, é o povo que tá sofrendo, e essa minha ideia acredito que seja a mesma de todos”, concluiu o parlamentar.



As manifestações dos Vereadores também abordaram assuntos pertinentes a educação. Após o encerramento das falas, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.

