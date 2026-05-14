Vereadores repercutem irregularidades nos serviços funerários de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Primeiro a utilizar a tribuna, o Vereador Vitinho Grandão (PL) deu início ao debate que expôs a indignação dos vereadores sobre o tratamento dado à população no Cemitério Nossa Senhora do Belém, no Corte 8, administrado pela Confeccionaria AG-R. A denúncia realizada à imprensa recentemente deu luz a um problema já existente no serviço funerário da cidade.
Vitinho elogiou o envolvimento da Secretaria de Meio Ambiente na fiscalização realizada pela Polícia Civil, destacando o comprometimento da gestão municipal com o caso:
O vereador ressaltou que o que foi denunciado reflete o problema que já vem sendo enfrentado pelos duquecaxienses há um tempo. A demora para a realização do sepultamento gratuito e a cobrança de valores excessivos para agilizar os enterros foram novamente denunciados. Segundo o relato dos parlamentares “é desumano” o tratamento dado às famílias que precisam sepultar o corpo dos seus entes queridos.
Em seu discurso, Junior Reis (MDB) endossou que é preciso investigar para dar tratamento, pois a demora para atender ao TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que garante por lei o sepultamento gratuito às famílias de baixa renda é proposital:
Alex Freitas (Republicanos) também comentou o caso e reafirmou a responsabilidade da Câmara ao se posicionar e colaborar com ações que ajudem a população.
O Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Vereador Cláudio Thomaz (PRD), também deu o seu parecer sobre a denúncia e os demais questionamentos sobre a oferta do serviço funerário realizado pela concessionária AG-R. Claudio manteve o tom de indignação:
Dentre as medidas apontadas para análise, foi mencionado na Sessão a possibilidade de levar o problema ao Ministério Público. Cláudio afirmou ainda que é preciso dar mais transparência ao tratamento do caso à população e, por isso, sugeriu uma audiência pública com a concessionária.
As manifestações dos Vereadores também abordaram assuntos pertinentes a educação. Após o encerramento das falas, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.
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