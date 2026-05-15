Firjan SENAI abre vagas gratuitas em cursos técnicos em Caxias - PAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO

Firjan SENAI abre vagas gratuitas em cursos técnicos em CaxiasPAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO

Publicado 15/05/2026 20:49

Duque de Caxias - Com aulas em diferentes turnos e 20% delas à distância, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em unidades pela Baixada Fluminense. Há oportunidades em Duque de Caxias.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://firjansenai.com.br/editaisgratuitos, até 12 de junho, podendo ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas. Após a pré-inscrição on-line, o candidato deverá comparecer à unidade escolhida, em até 48 horas úteis, para realizar a validação da inscrição.



Na unidade de Caxias há 240 vagas para os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Petroquímica e Técnico em Sistemas de Energia Renovável.

As aulas acontecem de manhã, à tarde ou à noite, de acordo com a disponibilidade de cada unidade, e todas serão presenciais com 20% EaD (autoestudo) – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).



Processo seletivo



Para participar, é preciso fazer uma pré-inscrição on-line, que poderá ser encerrada quando o número de inscritos atingir até três vezes o total de vagas, cujo link consta no edital da unidade de interesse. Os candidatos devem ainda preencher pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração.



A prova de seleção será realizada no dia 20 de junho, de manhã ou à tarde, a depender da unidade, e consiste em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula, e o resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. O cronograma completo e demais informações estão no edital da unidade: https://firjansenai.com.br/editaisgratuitos.



Escritório de Carreira



Os alunos ainda contarão com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI, que conecta os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan. O programa oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas.



Vagas por unidade



Firjan SENAI Caxias – 240 vagas



Técnico em Desenvolvimento de Sistemas



Técnico em Eletrotécnica



Técnico em Mecânica



Técnico em Petroquímica



Técnico em Sistemas de Energia Renovável



Endereço: Travessa Arthur Goulart 124, Centro - Duque de Caxias