Firjan SENAI abre vagas gratuitas em cursos técnicos em CaxiasPAULA JOHAS/DIVULGAÇÃO
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://firjansenai.com.br/editaisgratuitos, até 12 de junho, podendo ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas. Após a pré-inscrição on-line, o candidato deverá comparecer à unidade escolhida, em até 48 horas úteis, para realizar a validação da inscrição.
Na unidade de Caxias há 240 vagas para os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Mecânica, Técnico em Petroquímica e Técnico em Sistemas de Energia Renovável.
Processo seletivo
Para participar, é preciso fazer uma pré-inscrição on-line, que poderá ser encerrada quando o número de inscritos atingir até três vezes o total de vagas, cujo link consta no edital da unidade de interesse. Os candidatos devem ainda preencher pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração.
A prova de seleção será realizada no dia 20 de junho, de manhã ou à tarde, a depender da unidade, e consiste em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula, e o resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. O cronograma completo e demais informações estão no edital da unidade: https://firjansenai.com.br/editaisgratuitos.
Escritório de Carreira
Os alunos ainda contarão com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI, que conecta os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan. O programa oferece ainda trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas.
Vagas por unidade
Firjan SENAI Caxias – 240 vagas
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Técnico em Eletrotécnica
Técnico em Mecânica
Técnico em Petroquímica
Técnico em Sistemas de Energia Renovável
Endereço: Travessa Arthur Goulart 124, Centro - Duque de Caxias
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