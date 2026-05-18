Color Park Mega chega ao Caxias Shopping - Divulgação

Color Park Mega chega ao Caxias Shopping Divulgação

Publicado 18/05/2026 21:32

Duque de Caxias - O Caxias Shopping acaba de ganhar uma nova atração infantil para divertir toda a família. Instalado na praça principal de eventos do empreendimento, o Color Park Mega chega como mais uma opção de lazer para o público da Baixada Fluminense, reforçando o shopping como referência regional em entretenimento e experiências voltadas para diferentes idades.



O espaço reúne diversas atividades recreativas em um ambiente colorido e interativo, com piscina de bolinhas, escorrega, cama elástica e outras brincadeiras que prometem garantir a diversão das crianças. A novidade foi pensada para proporcionar momentos de lazer e convivência em família, ampliando ainda mais o mix de atrações do shopping.



Os ingressos possuem diferentes opções de tempo e benefícios. O combo de 40 minutos com livro custa R$ 65,99, enquanto o ingresso de 60 minutos com livro sai por R$ 79,99. Já as opções com e-book custam R$ 59,99 para 40 minutos e R$ 75,99 para 60 minutos de permanência. Após o período contratado, será cobrado o valor adicional de R$ 5 a cada 5 minutos extras.



Com a chegada do Color Park Mega, o Caxias Shopping segue investindo em atrações especiais para toda a família, fortalecendo seu posicionamento como um espaço que vai além das compras e oferece entretenimento, lazer e experiências completas para os clientes da região.

Serviço

Color Park Mega no Caxias Shopping

Período: Até 09 de julho

Local: Praça principal de eventos

Horário: Durante o horário de funcionamento do shopping

Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ