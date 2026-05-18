Color Park Mega chega ao Caxias Shopping Divulgação
O espaço reúne diversas atividades recreativas em um ambiente colorido e interativo, com piscina de bolinhas, escorrega, cama elástica e outras brincadeiras que prometem garantir a diversão das crianças. A novidade foi pensada para proporcionar momentos de lazer e convivência em família, ampliando ainda mais o mix de atrações do shopping.
Os ingressos possuem diferentes opções de tempo e benefícios. O combo de 40 minutos com livro custa R$ 65,99, enquanto o ingresso de 60 minutos com livro sai por R$ 79,99. Já as opções com e-book custam R$ 59,99 para 40 minutos e R$ 75,99 para 60 minutos de permanência. Após o período contratado, será cobrado o valor adicional de R$ 5 a cada 5 minutos extras.
Com a chegada do Color Park Mega, o Caxias Shopping segue investindo em atrações especiais para toda a família, fortalecendo seu posicionamento como um espaço que vai além das compras e oferece entretenimento, lazer e experiências completas para os clientes da região.
Color Park Mega no Caxias Shopping
Período: Até 09 de julho
Local: Praça principal de eventos
Horário: Durante o horário de funcionamento do shopping
Caxias Shopping
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 – Duque de Caxias – RJ
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