Museu Vivo do São Bento promove roda de conversa sobre feminicídio - Reprodução

Museu Vivo do São Bento promove roda de conversa sobre feminicídioReprodução

Publicado 18/05/2026 21:49

Duque de Caxias - No dia 27 de maio, última quarta-feira do mês, a partir das 14h, o Museu Vivo do São Bento (MVSB) vai promover a roda de conversa “Feminicídio: uma pandemia social. Reflexões sobre o combate à violência contra a mulher”.



Apesar das políticas públicas implementadas nas últimas décadas, como a Lei do

Feminicídio (nº 14.994/24), e dos avanços no debate público, a violência contra a mulher segue como um problema público grave e que deve ser debatido por toda a sociedade.



Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.



O número representa o maior quantitativo em 10 anos. Por isso, o MVSB reforça a importância de debater o tema e de refletir sobre o combate à violência de gênero. A roda de conversa será composta pelos seguintes convidados:



Camilla Cilene Mosqueira Costa: advogada com trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e pelo enfrentamento à violência de gênero. E Coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira;



Nádia Luana Cardoso da Conceição: Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) com quase 30 anos de atuação na corporação. Especialista em Segurança Pública e Gestão Educacional. Possui sólida expertise na análise do atendimento policial a grupos vulneráveis, atuando como pesquisadora sobre o impacto da Lei Maria da Penha nas instituições de

segurança;



Jociléa Ana dos Santos (mediação): Coordenadora do Museu Vivo do São Bento (MVSB). Pós-graduanda em Gestão de Museus em Ênfase em Cultura. Graduada em Gestão Financeira na Universidade do Grande Rio e graduanda em Ciências Contábeis. Pós-graduada em Gestão Pública, em Gestão e Governança Pública e em Contabilidade para as Instituições do Terceiro Setor.



O evento ocorrerá na Sede Administrativa do MVSB e contará com emissão de

certificado de participação (horas complementares). É necessário inscrever-se no formulário abaixo para garantir o certificado.

SERVIÇO

Local: Sede Administrativa do Museu Vivo do São Bento - R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n, São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010

Data: 27 de maio (quarta-feira)

Horário: 14h

Link de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4fZVdL-wwpvE59dt7xO2fp6pz55oRrUAZ_02psebuNprmag/viewform