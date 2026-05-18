Museu Vivo do São Bento promove roda de conversa sobre feminicídioReprodução
Apesar das políticas públicas implementadas nas últimas décadas, como a Lei do
Feminicídio (nº 14.994/24), e dos avanços no debate público, a violência contra a mulher segue como um problema público grave e que deve ser debatido por toda a sociedade.
Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em 2025, foram 1.568 mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.
O número representa o maior quantitativo em 10 anos. Por isso, o MVSB reforça a importância de debater o tema e de refletir sobre o combate à violência de gênero. A roda de conversa será composta pelos seguintes convidados:
Camilla Cilene Mosqueira Costa: advogada com trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos e pelo enfrentamento à violência de gênero. E Coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira;
Nádia Luana Cardoso da Conceição: Oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) com quase 30 anos de atuação na corporação. Especialista em Segurança Pública e Gestão Educacional. Possui sólida expertise na análise do atendimento policial a grupos vulneráveis, atuando como pesquisadora sobre o impacto da Lei Maria da Penha nas instituições de
segurança;
Jociléa Ana dos Santos (mediação): Coordenadora do Museu Vivo do São Bento (MVSB). Pós-graduanda em Gestão de Museus em Ênfase em Cultura. Graduada em Gestão Financeira na Universidade do Grande Rio e graduanda em Ciências Contábeis. Pós-graduada em Gestão Pública, em Gestão e Governança Pública e em Contabilidade para as Instituições do Terceiro Setor.
O evento ocorrerá na Sede Administrativa do MVSB e contará com emissão de
certificado de participação (horas complementares). É necessário inscrever-se no formulário abaixo para garantir o certificado.
Local: Sede Administrativa do Museu Vivo do São Bento - R. Benjamin da Rocha Júnior, s/n, São Bento, Duque de Caxias - RJ, 25045-010
Data: 27 de maio (quarta-feira)
Horário: 14h
Link de inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4fZVdL-wwpvE59dt7xO2fp6pz55oRrUAZ_02psebuNprmag/viewform
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