Aluna do Colégio da PM de Caxias vai para evento nacional de ciências - Divulgação

Aluna do Colégio da PM de Caxias vai para evento nacional de ciênciasDivulgação

Publicado 21/05/2026 21:05

Duque de Caxias - A educação de Duque de Caxias está em festa. A estudante Giovanna Maria Ferreira Nogueira, do III Colégio da Polícia Militar (CPM) do município caxiense, foi a única aluna da Baixada Fluminense selecionada para participar do 11º Encontro do Hotel de Hilbert, evento nacional que reúne estudantes com destaque no 19º Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC Jr.).

A jovem, de 16 anos, representará o Estado do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense em um encontro científico de seis dias, realizado em Santa Catarina, no qual se reúnem alunos de todo o país, os quais apresentaram excelente desempenho em matemática e em ciências exatas.

O Hotel de Hilbert, também conhecido como Paradoxo de Hilbert, é um famoso experimento mental criado pelo matemático David Hilbert. O conceito demonstra que um hotel com infinitos quartos, mesmo totalmente ocupado, ainda pode receber novos hóspedes, ilustrando propriedades matemáticas do infinito.

Giovanna iniciou sua trajetória no III CPM em 2022, quando cursava o 6º ano, e, desde então, vem-se destacando nas disciplinas de matemática e de raciocínio lógico. O desempenho da estudante garantiu sua participação na comitiva oficial do Estado do Rio de Janeiro no encontro nacional promovido pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Ao longo de sua trajetória acadêmica, Giovanna conquistou cerca de 20 medalhas em competições de conhecimento e de raciocínio lógico; entre elas a Olimpíada Canguru de Matemática e a Olimpíada Mandacaru, competição nacional que une a matemática à valorização da cultura nordestina.

A aluna também foi medalhista da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira(OLITEF), considerada a maior competição de educação financeira do país, promovida pelo Tesouro Nacional e pela B3 (Bolsa de Valores), com o objetivo de estimular o conhecimento sobre economia, investimentos e consumo consciente entre jovens brasileiros.

O reconhecimento pelo excelente desempenho acadêmico garantiu à educanda uma viagem de seis dias para Santa Catarina, com todas as despesas custeadas pela organização do evento, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação.

As conquistas de Giovanna enchem de orgulho a direção do colégio. Para a diretora da unidade, tenente-coronel Nádia Luana Cardoso, o destaque da discente representa também um incentivo à participação feminina nas ciências exatas.

“É com muito orgulho que celebramos o desempenho da Giovanna na matemática. Em uma área com pouca representatividade feminina, o sucesso dela mostra que as meninas podem ocupar todos os espaços que desejarem e serem excepcionais no que fazem. Giovanna quebra barreiras, supera estereótipos e torna-se um exemplo inspirador para que mais estudantes ocupem o universo das ciências exatas”, destacou.

O desempenho da jovem também é motivo de orgulho para a família que ressalta sua dedicação, disciplina e determinação diante dos desafios acadêmicos.