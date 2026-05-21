Caxias recebe exposição sobre a história do Theatro Municipal do Rio - Divulgação

Caxias recebe exposição sobre a história do Theatro Municipal do RioDivulgação

Publicado 21/05/2026 20:57

Duque de Caxias - A exposição itinerante “Theatro Municipal em Turnê”, que conta a história de um dos maiores teatros do país desde a sua construção em 1909 aos dias atuais, está em cartaz na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias.



A mostra reúne peças memoráveis do acervo do Theatro, como figurinos, louças de porcelana, selos comemorativos, cardápio do baile de carnaval de 1949, entre outros itens fundamentais na formação da casa de espetáculos nesses mais de 100 anos de trajetória.



A exposição também faz uma homenagem aos artistas que passaram pelo Theatro Municipal e que se tornaram ícones da dança, da música e da ópera, nos âmbitos nacional e internacional. Entre esses artistas, encontram-se Ana Botafogo, Madeleine Rosay, Johnny Franklin e a primeira mulher negra a integrar o Corpo de Baile do Theatro Municipal, em 1948, Mercedes Baptista.

Lançado em 2022, o projeto, montado na Biblioteca Leonel Brizola, já passou por várias cidades da região fluminense. O intuito é romper as barreiras do imponente prédio histórico e levar a trajetória do Theatro Municipal para quem nunca teve a oportunidade de conhecê-lo de perto.



A exposição vai ficar aberta ao público no primeiro piso da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola até o dia 9 de junho de 2026. A entrada é gratuita, e a visitação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h. O endereço fica na Praça do Pacificador, s/nª, no Centro, em Duque de Caxias.