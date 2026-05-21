Caxias recebe exposição sobre a história do Theatro Municipal do RioDivulgação
A mostra reúne peças memoráveis do acervo do Theatro, como figurinos, louças de porcelana, selos comemorativos, cardápio do baile de carnaval de 1949, entre outros itens fundamentais na formação da casa de espetáculos nesses mais de 100 anos de trajetória.
A exposição também faz uma homenagem aos artistas que passaram pelo Theatro Municipal e que se tornaram ícones da dança, da música e da ópera, nos âmbitos nacional e internacional. Entre esses artistas, encontram-se Ana Botafogo, Madeleine Rosay, Johnny Franklin e a primeira mulher negra a integrar o Corpo de Baile do Theatro Municipal, em 1948, Mercedes Baptista.
A exposição vai ficar aberta ao público no primeiro piso da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola até o dia 9 de junho de 2026. A entrada é gratuita, e a visitação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h. O endereço fica na Praça do Pacificador, s/nª, no Centro, em Duque de Caxias.
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