Festival Cenáculo de Teatro chega a Duque de Caxias - Divulgação

Festival Cenáculo de Teatro chega a Duque de Caxias Divulgação

Publicado 19/05/2026 21:50

Duque de Caxias - Um dos mais importantes eventos culturais da Baixada Fluminense, com mais de 100 espetáculos e 25 mil espectadores desde 2012, o Festival Cenáculo de Teatro chega a sua décima edição repetindo o formato que o consagrou: uma grande maratona com dez apresentações em um único final de semana, nos dias 23 e 24 de maio, das 10h às 19h, no Teatro Firjan-Sesi, em Duque de Caxias. A iniciativa é do Instituto Cultural Cerne em parceria com Instituto João Cândido.

“Chegar à décima edição de um festival independente na Baixada é, por si só, um ato de resistência cultural. O Cenáculo se consolidou como um espaço de encontro entre artistas, público e novas gerações do teatro fluminense, democratizando o acesso à arte e fortalecendo a produção local. Celebrar esses dez anos com entrada gratuita, acessibilidade e uma programação tão diversa reforça o compromisso do festival com a formação de plateia e com a valorização do teatro como ferramenta de transformação social”, disse Leandro Fazolla, um dos idealizadores do festival.

O evento apresentará espetáculos de diferentes gêneros teatrais e de diferentes cidades do estado com entrada gratuita e ações de acessibilidade como intérpretes de LIBRAS e audiodescrição em todas as sessões. Por ser uma mostra competitiva, o festival inova com a formação de três categorias de júri: técnico, composto por Leandro Santanna, Dani Fontan e Marcia Zanelatto; estudantil, formado por alunos da Escola Popular de Teatro da Baixada; e um júri popular, em que as peças são analisadas a partir de notas atribuídas pelo próprio público do evento.

Serão concedidas premiações em categorias como Espetáculo, Ator, Atriz, Cenografia e Figurino, entre vários outros. Haverá ainda um corpo de cinco críticos profissionais que escreverão sobre os espetáculos apresentados.

SERVIÇO

9º FESTIVAL CENÁCULO DE TEATRO

DATAS: 23 e 24 de maio

LOCAL: Teatro FIRJAN-SESI Duque de Caxias – Rua Artur Neiva, 100 - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ

PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO, 23 DE MAIO

10h – O Patinho Feio

11h30 - Cálculo ilógico

14h - 2 homens e 1 dinheiro

15h30 - Quantos filhos Natalina teve?

17h – Suaíle – Um Mito Contemporâneo

18h20 – Abrigo

Domingo

10h – À Vinhad’alhos

13h – Raspadinhas

14h30 – Travessias – Nordeste x Baixada

16h20 – O Espigão