Caxias promove projeto de recuperação ambiental de áreas degradadasDivulgação

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Duque de Caxias - Um dia de aprendizado para ajudar a preservar a Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados de extinção do país. A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trabalha para mudar essa realidade, promovendo a recomposição de áreas degradadas do município, como topos de morros, margens de rios, áreas atingidas por queimadas e locais invadidos. Para isso, a participação da população é fundamental.
Caxias promove projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas - Divulgação
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Com o objetivo de conscientizar as novas gerações e de incentivar a preservação ambiental, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente desenvolve um programa de recuperação ambiental no Parque Natural Municipal da Caixa D’Água, em Jardim Primavera. No local, crianças, adolescentes e adultos aprendem sobre a importância da preservação das matas, conhecem a estrutura de um viveiro sensorial inclusivo destinado à produção de mudas e participam do cultivo e do plantio de árvores nativas da Mata Atlântica.
Recentemente, vinte crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendidas pela Clínica Multidisciplinar Floreser, participaram da atividade juntamente com seus pais. Durante a visita guiada, elas aprenderam a importância das árvores para o meio ambiente e tiveram contato com sementes e mudas de espécies ameaçadas de extinção, típicas da Mata Atlântica.
O município de Duque de Caxias possui aproximadamente 45% de sua área territorial coberta por vegetação típica da Mata Atlântica. Para recuperar o total de áreas degradadas, seriam necessárias cerca de 12 milhões de mudas de diferentes espécies que compõem a biodiversidade desse ecossistema.
Caxias promove projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas - Divulgação
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A produção dessa quantidade de mudas exige tempo, recursos financeiros, insumos naturais, mão de obra especializada e técnicas adequadas para cada área. No entanto, com a participação da população, por meio da preservação e do plantio de árvores, é possível contribuir para a recuperação ambiental do município.
O projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente busca conscientizar os moradores sobre a importância da preservação da Mata Atlântica e incentivar o plantio de espécies nativas. Se cada um dos mais de 800 mil moradores de Duque de Caxias — segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — cultivasse e plantasse 15 mudas ao longo do ano, toda a área degradada poderia ser recuperada.
Para incentivar a participação popular, a Secretaria de Meio Ambiente de Duque de Caxias instalou um viveiro de plantas no Parque Natural Municipal da Caixa D’Água. O espaço conta com uma área destinada ao cultivo de espécies nativas da Mata Atlântica, além de oferecer orientações sobre técnicas de manejo e de cultivo de árvores ameaçadas de extinção, como angico, ingá, jucá, ipê e embaúba.
A estufa é acessível para todos os públicos, incluindo cadeirantes, pessoas com deficiência visual e idosos, permitindo que todos possam participar das ações de reflorestamento e contribuir para a regeneração do ecossistema.
Cada muda produzida por voluntários representa mais um passo na recuperação ambiental e uma a menos no total de 12 milhões necessárias para recompor as áreas degradadas do município.
Os interessados em conhecer o trabalho realizado no Parque Municipal da Caixa D’Água podem agendar visitas guiadas pelo e-mail biodiversidadecaxias@gmail.com ou pelo telefone (21) 2773-8493. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.
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Caxias promove projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas
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