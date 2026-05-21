Indicações parlamentares são destaques na Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Indicações parlamentares são destaques na Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 21/05/2026 21:51

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias realizou mais uma sessão plenária marcada pela apresentação de indicações parlamentares voltadas às demandas da população e ao desenvolvimento dos quatro distritos do município.

Entre os pedidos apresentados, estiveram ações de manutenção urbana, melhorias em vias públicas, na educação, no esporte e lazer, além da ampliação de atendimentos e investimentos em qualidade de vida.

Durante a sessão também foram lidos projetos de lei e de decretos legislativos que serão encaminhados às comissões permanentes da Câmara para análise e emissão dos pareceres. Entre eles, a mensagem do Executivo com o PL que dispõe sobre as diretrizes (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO) para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2027.

Ainda foram aprovadas, em dois turnos de votação, três mensagens do Executivo relacionadas à instituição do Programa Abraço Mulher no município, denominação de logradouro público e criação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, além de projetos de decretos legislativos concedendo títulos e comendas.