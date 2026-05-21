Produtores rurais de Caxias têm até o fim de maio para atualizar cadastro - Reprodução

Produtores rurais de Caxias têm até o fim de maio para atualizar cadastroReprodução

Publicado 21/05/2026 21:38

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Agricultura de Duque de Caxias segue com a Campanha de Atualização Cadastral dos Produtores Rurais e alerta que o prazo para regularização e atualização dos dados termina no dia 31 de maio. O procedimento é obrigatório para produtores que atuam com pecuária, avicultura ou agricultura no município.

A atualização cadastral é fundamental para garantir o controle sanitário das propriedades rurais, além de assegurar o trânsito regular e seguro dos animais. Devem realizar a atualização os proprietários que desenvolvem atividades envolvendo bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos, asininos e muares, além de avicultura, aquicultura e apiários.

Os produtores que não realizarem o procedimento dentro do prazo poderão sofrer sanções e restrições sanitárias, incluindo bloqueio para o trânsito de animais e impedimento para emissão de documentos oficiais. A regularização pode ser feita presencialmente nos núcleos e postos municipais de Defesa Agropecuária ou de forma online, através do Sistema de Integração Agropecuária (SIAPEC).

O secretário municipal de Obras e Agricultura, Valber Januário, reforçou a importância da participação dos produtores na campanha.

“Manter o cadastro atualizado é uma medida essencial para fortalecer a defesa agropecuária do município, garantir a segurança sanitária e evitar transtornos aos produtores rurais. Nossa orientação é para que todos procurem os postos de atendimento ou utilizem o sistema online dentro do prazo estabelecido”, destacou o secretário.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 96408-7074 ou através do e-mail: postomunicipaldapmdc@gmail.com .