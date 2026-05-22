Secretaria de Meio Ambiente de Caxias abre processo seletivo - Reprodução

Secretaria de Meio Ambiente de Caxias abre processo seletivoReprodução

Publicado 22/05/2026 18:56

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente abrirá, no próximo dia 25 de maio, as inscrições, gratuitas, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). Os interessados têm até o dia 29 de maio de 2026 para se inscrever, exclusivamente pela internet.

As vagas são destinadas à contratação temporária e à formação de cadastro reserva para atuação nos seguintes locais: a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Unidades de Conservação e Horto Municipal. Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior.

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e avaliação on-line. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os documentos comprobatórios exigidos no edital.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://smma.fundec.rj.gov.br/