Caxias promove encontro de carros antigos na Nova Arena da Baixada - Divulgação

Caxias promove encontro de carros antigos na Nova Arena da BaixadaDivulgação

Publicado 25/05/2026 21:52

Duque de Caxias - Entre os dias 29 e 31 de maio, a Nova Arena da Baixada, em Duque de Caxias, será palco para um grande encontro gratuito de carros clássicos, com apresentações musicais e gastronomia, em celebração aos 14 anos do Duke "s Air Cooled RJ, um grupo de amantes da marca Volkswagen.



Considerada a maior e mais esperada edição de todos os tempos, alinhada a uma infraestrutura inédita, o 14ª Anual Duke "s Air Cooled RJ vai promover três dias de imersão exclusiva aos modelos clássicos, nacionais e alemães, da linha Volkswagen, como Fusca, Kombi, Variant e demais veículos com mecânica refrigerada a ar.



Com mais de uma década de atuação e referência nesse tipo de evento, os Duke's têm presença constante nas estradas e nos principais encontros nacionais e internacionais, preservando a cultura, como os estilos cal style, cal look e rat look.

Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC). A entrada é gratuita para visitantes. Em contrapartida, os expositores de veículos da Volkswagen e derivados com mecânica refrigerada a ar terão de comprar ingressos. A venda destes ocorre pelo site Moventa, por meio deste endereço: A edição comemorativa recebe o apoio da, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC). A entrada é gratuita para visitantes. Em contrapartida, os expositores de veículos da Volkswagen e derivados com mecânica refrigerada a ar terão de comprar ingressos. A venda destes ocorre pelo site Moventa, por meio deste endereço: https://moventa.com.br/dukes-air-cooled

Serviço:

14ª Anual Duke "s Air Cooled RJ

Datas: 29, 30 e 31 de maio;

Horários: 29 de maio, das 15h às 20h; 30 de maio, das 9h às 20h; e 31 de maio, das 9h às 20h;

Local: Nova Arena da Baixada - Rua Veríssimo da Costa, 521, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias - RJ.

Entrada Gratuita para visitantes.