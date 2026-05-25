Caxias promove encontro de carros antigos na Nova Arena da BaixadaDivulgação
Considerada a maior e mais esperada edição de todos os tempos, alinhada a uma infraestrutura inédita, o 14ª Anual Duke "s Air Cooled RJ vai promover três dias de imersão exclusiva aos modelos clássicos, nacionais e alemães, da linha Volkswagen, como Fusca, Kombi, Variant e demais veículos com mecânica refrigerada a ar.
Com mais de uma década de atuação e referência nesse tipo de evento, os Duke's têm presença constante nas estradas e nos principais encontros nacionais e internacionais, preservando a cultura, como os estilos cal style, cal look e rat look.
14ª Anual Duke "s Air Cooled RJ
Datas: 29, 30 e 31 de maio;
Horários: 29 de maio, das 15h às 20h; 30 de maio, das 9h às 20h; e 31 de maio, das 9h às 20h;
Local: Nova Arena da Baixada - Rua Veríssimo da Costa, 521, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias - RJ.
Entrada Gratuita para visitantes.
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