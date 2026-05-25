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Caxiense pode pedir restituição da taxa de ITBI paga
Veja como fazer
Caxias Shopping promove mais uma edição da campanha Adote um Pet
Ação ocorre neste sábado, dia 23
Vereadores intensificam debate sobre a saúde e a educação em Caxias
Indicações parlamentares para obras e serviços também foram lidas na sessão plenária e serão encaminhadas ao Executivo
Secretaria de Meio Ambiente de Caxias abre processo seletivo
Interessados têm até o dia 29 de maio de 2026 para se inscrever, exclusivamente pela internet
Terreiro em Caxias celebra 48 anos em Duque de Caxias
Ilê Àṣẹ Obalúwáiyé Jagun é referência no estado
Indicações parlamentares são destaques na Câmara de Caxias
Solicitações dos vereadores apontam para ações que contribuam para mais qualidade de vida, segurança e bem-estar da população
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