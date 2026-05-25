prefeitura de duque de caxias - Divulgação

prefeitura de duque de caxiasDivulgação

Publicado 25/05/2026 21:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, esclarece que os contribuintes que realizaram o pagamento da taxa referente à emissão da guia do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) podem solicitar a restituição do valor junto à Secretaria.

Para solicitar o reembolso, é necessário apresentar o boleto da taxa de expediente e o comprovante de pagamento do respectivo boleto, conforme os procedimentos administrativos vigentes. Não é necessário agendamento prévio. Em caso de dúvidas, os contribuintes devem procurar os canais oficiais de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda.

A Secretaria informa ainda que, desde 1º de setembro de 2025, deixou de realizar a cobrança pela emissão da guia de ITBI. O ITBI é um tributo municipal obrigatório, pago pelo comprador na aquisição de imóveis, como casas, apartamentos e terrenos, sendo necessário para formalizar a transferência de propriedade e o respectivo registro em cartório.

O pedido de restituição deve ser realizado diretamente na Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Praça Roberto Silveira, nº 31, Duque de Caxias.