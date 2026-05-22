Caxias Shopping promove mais uma edição da campanha Adote um PetDivulgação
Das 10h às 14h, o corredor da Renner receberá cães e gatos resgatados que aguardam a chance de encontrar um novo lar. Todos os pets participantes da feira já estão vacinados e castrados, prontos para começar uma nova história cercados de cuidado, proteção e afeto.
Mais do que uma feira de adoção, a iniciativa busca conscientizar o público sobre a importância da adoção responsável e do compromisso com o bem-estar animal. A campanha também ajuda futuros tutores com orientações sobre adaptação dos pets, rotina de cuidados e responsabilidade no processo de adoção.
Com edições frequentes e grande participação do público, a ação já se consolidou como uma referência na região para quem deseja adotar com segurança e consciência, além de reforçar o compromisso do Caxias Shopping com iniciativas de impacto social e incentivo à causa animal.
A participação é gratuita, e os interessados em adotar passam por uma breve entrevista realizada pela equipe da ONG no local.
Serviço
Campanha Adote um Pet – Caxias Shopping
Data: 23 de maio (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Local: corredor da Renner
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 – Duque de Caxias, RJ
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