Caxias reforça acompanhamento de saúde obrigatório do Bolsa Família - Reprodução

Caxias reforça acompanhamento de saúde obrigatório do Bolsa FamíliaReprodução

Publicado 25/05/2026 21:48

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias está intensificando o chamado para que beneficiários do Programa Bolsa Família realizem o acompanhamento obrigatório de saúde referente à primeira vigência de 2026, que segue até o dia 30 de junho. No município, a rede municipal de saúde tem a responsabilidade de acompanhar 157.759 beneficiários do programa. Até o momento, 39.144 pessoas compareceram às unidades de saúde, número que representa cerca de 24,81% da cobertura esperada. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir, no mínimo, 60% do público.

O acompanhamento é obrigatório para crianças de até sete anos e para todas as mulheres beneficiárias do programa, incluindo gestantes. Durante o atendimento, são realizados procedimentos como avaliação nutricional, pesagem, medição, verificação da caderneta de vacinação e acompanhamento pré-natal. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar o cartão do Bolsa Família, a caderneta de vacinação das crianças e, no caso das gestantes, a caderneta da gestante. Os atendimentos acontecem nas Unidades e Clínicas de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde, Unidades Pré-Hospitalares, Policlínica Municipal Duque de Caxias, Hospital Infantil Ismélia da Silveira (HIIS) e no Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM).

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que o não cumprimento das condicionalidades do programa pode resultar em advertência, bloqueio ou suspensão do benefício. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, a mobilização busca ampliar a cobertura e garantir o acesso das famílias aos serviços básicos de saúde.

“Esse acompanhamento é uma ferramenta importante para fortalecer a atenção básica e garantir o monitoramento da saúde das crianças e das gestantes. Nossa orientação é para que os beneficiários não deixem para a última hora e procurem a unidade de saúde mais próxima dentro do prazo”, destacou a secretária.