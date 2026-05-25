atriz Tulanih - Sergio Baia/Divulgação

atriz TulanihSergio Baia/Divulgação

Publicado 25/05/2026 22:07

Duque de Caxias - A atriz Tulanih, 37 anos, tem seu rosto conhecido por atuar em diversos trabalhos da dramaturgia da rede Globo. Teve estreia com destaque em Falas Negras, participou de Falas de Orgulhos e em novelas participou de Família É Tudo, Fuzuê , Volta por Cima, Vale Tudo e teve destaque com a personagem Janaína em Vai na Fé, oportunidade que inclusive gerou o convite para integrar o elenco de sua primeira novela vertical " Amor sob Vigilância". Confiram a entrevista abaixo.

atriz Tulanih Sergio Baia/Divulgação

Tulanih: "As minhas expectativas são as melhores possíveis. Tem um sabor diferente em fazer uma novela vertical, já que é pensada para ser vista no celular. E a gente leva ele pra todo lugar né?! Então eu estou ansiosa pra ver o tempo do alcance da novela e em como será o feedback das pessoas. De maneira geral eu acho que é um desafio interessante para a atriz, o ator e até mesmo para direção. Tudo precisa estar alinhado de tal forma, que na hora do ação a entrega seja com muita precisão".Tulanih: "Eu acho que quem for esperto e minimamente conectado com o movimento do mundo e das artes, principalmente, com o audiovisual, tá nesse momento olhando para os artistas periféricos. Ainda mais para a galera da Baixada Fluminense. Sempre quiseram nos colocar à margem das grandes oportunidades, mas mesmo assim, não teve nenhum lugar nessa estrada da vida que percorri como atriz que não pude encontrar um caxiense ou alguém da Baixada trabalhando brilhantemente. Mas esses, assim como eu, foram os que furaram uma bolha difícil e cruel. De onde viemos tem muito mais, cada vez mais preparados e sempre muito talentosos. Aguardem!".Eu acho que qualquer pessoa que cresce em territórios marcados pela violência, ou melhor, lidos só por esse contexto, aprende que precisa estar mais do que preparada tecnicamente e que, principalmente, vai precisar mais do que só talento… Então nosso treinamento é focado em aproveitar toda oportunidade que surgir e se ela não aparecer a gente vai atrás. Criaremos estratégias pra chegar onde a gente sabe que merece e pode.Perdi as contas de quantas vezes dormi em casas de amigos no Centro, na Zona Sul, para estar mais perto do compromisso do dia seguinte, ou virava a noite em algum lugar movimentado pra voltar só de manhã pra casa, pois ou não tinha busão ou era “menos perigoso”. Essa questão do transporte sempre foi um problema e faz parte do projeto dificultar o acesso e a democratização do usufruto da cidade por toda sua população e não somente para uns. Para driblar esse obstáculo eu fiz o que nem todo mundo consegue ou deseja, eu saí da Baixada. Mas minha família ainda vive lá. No início foi um pouco difícil, financeiramente falando mesmo. A vida fica mais cara, mas a gente segue, vivona e vivendo.