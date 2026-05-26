Prefeitura de Caxias realiza Semana da EnfermagemDivulgação
Com o tema “Protagonismo e desafios da enfermagem no atendimento pré-hospitalar móvel”, a atividade teve como objetivo promover um espaço de acolhimento, diálogo e reflexão sobre a importância da enfermagem e os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam diariamente no atendimento de urgência e emergência. A iniciativa foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU 192, formada pelos enfermeiros Claudia Fidelis Basílio, Daniel Laprovita, Maria Rita Neves e Roberto Pinto, além do técnico de enfermagem e fisioterapeuta, Carlos Henrique Moreira Machado.
O “Café com Conversa” teve apoio integral da gestão do SAMU 192, representada pelo subsecretário Rafael da Fonte; pelo diretor administrativo Leandro Lima; pelo diretor de manutenção Daniel Silveira; pelo diretor técnico, Dr. Rafael Baruzzi; e pela coordenadora de Enfermagem Anne Marcelle Dore.
A realização da Semana da Enfermagem 2026 reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da saúde, reconhecendo a dedicação, o cuidado e a importância da enfermagem na assistência à população.
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