Novo campo do Coreia, em Duque de Caxias - Divulgação

Novo campo do Coreia, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/05/2026 17:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias celebrou mais uma importante etapa de investimentos em lazer, esporte e saúde com a entrega da revitalização do Campo Leandro Batista de Souza, conhecido como Campo do Coreia, em Saracuruna, e com o anúncio das obras de revitalização da Praça Nossa Senhora do Pilar, feito pelo prefeito Netinho Reis, durante o encerramento de mais uma edição do programa Governo nos Bairros no bairro Pilar.

Prefeitura de Duque de Caxias entrega novo campo do Coreia Divulgação



Em Saracuruna, o Campo do Coreia foi reformado e transformado em um moderno espaço de convivência para toda a família. O local recebeu novos vestiários, área gourmet, calçadas revitalizadas, iluminação em LED, paisagismo, academia ao ar livre, brinquedos inclusivos, pista para caminhada, áreas de convivência e melhorias em todo o entorno da praça, ampliando as opções de lazer, esporte e promoção da saúde para os moradores da região.



Já no bairro Pilar, também visando à saúde por meio do esporte, houve o anúncio da revitalização da Praça Nossa Senhora do Pilar, localizada em frente à tradicional Igreja do Pilar, um importante patrimônio histórico-cultural com mais de 400 anos de existência. O projeto prevê uma reforma completa do espaço, com novo campo de grama sintética, áreas de convivência, acessibilidade, iluminação moderna e diversos equipamentos voltados ao lazer e à prática esportiva. Em Saracuruna, o Campo do Coreia foi reformado e transformado em um moderno espaço de convivência para toda a família. O local recebeu novos vestiários, área gourmet, calçadas revitalizadas, iluminação em LED, paisagismo, academia ao ar livre, brinquedos inclusivos, pista para caminhada, áreas de convivência e melhorias em todo o entorno da praça, ampliando as opções de lazer, esporte e promoção da saúde para os moradores da região.Já no, também visando à saúde por meio do esporte, houve o anúncio da revitalização da Praça Nossa Senhora do Pilar, localizada em frente à tradicional Igreja do Pilar, um importante patrimônio histórico-cultural com mais de 400 anos de existência. O projeto prevê uma reforma completa do espaço, com novo campo de grama sintética, áreas de convivência, acessibilidade, iluminação moderna e diversos equipamentos voltados ao lazer e à prática esportiva.

Prefeitura de Duque de Caxias entrega novo campo do Coreia Divulgação

Durante a cerimônia de encerramento do Governo nos Bairros, que ficou por 15 dias no Pilar, o prefeito Netinho Reis destacou a importância do Governo nos Bairros e da futura obra da praça:

“Gostaria de agradecer a todos os funcionários que trabalharam muito nesses dias de Governo nos Bairros. São 14 mil pessoas beneficiadas com o nosso programa. Fazemos projetos, trazemos investimentos e estamos entregando à nossa população um serviço melhor. O que importa é atender bem o povo. Iremos entregar uma nova praça para a região, com muitos atrativos, campo de futebol para a garotada, iluminação nova e muito mais”, destacou o prefeito Netinho Reis.