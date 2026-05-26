Empresários de Caxias recebem Medalha do Mérito Industrial - Paula Johas/Divulgação

Empresários de Caxias recebem Medalha do Mérito IndustrialPaula Johas/Divulgação

Publicado 26/05/2026 17:32

Duque de Caxias - Como ocorre tradicionalmente desde 1965, a Firjan reconheceu, nesta segunda-feira (25/5), personagens de atuação destacada em prol da indústria fluminense e nacional. A entrega da Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro fez parte das comemorações pelo Dia da Indústria 2026.

Os homenageados contam com extensa lista de serviços prestados à indústria brasileira, sendo lideranças em seus segmentos e em cargos estratégicos de entidades representativas. A entrega ficou a cargo do presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano; do 1º vice-presidente da Firjan, Carlos Erane de Aguiar; da 1ª vice-presidente da Firjan CIRJ, Isadora Remy; do secretário de estado de Fazenda, Guilherme Mercês; do secretário de estado do Ambiente e Sustentabilidade, Rodrigo Mascarenhas; do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RJ, Robson Carneiro; e do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto.

A Baixada Fluminense foi representada por homenageados que possuem atuação de destaque na região. O conselheiro emérito da Firjan, Roberto Leverone foi um dos agraciados. Com 88 anos de idade, o empresário é natural de Buenos Aires e, desde os 22 anos se mudou para o Brasil em busca de novos horizontes profissionais. Iniciou sua trajetória no setor farmacêutico, migrando posteriormente para a indústria alimentícia, até se consolidar no setor têxtil, com o qual atua atualmente. Leverone atuou como coordenador da Comissão Intermunicipal FIRJAN/CIRJ de Magé e Guapimirim. Coordenou o Fórum da Moda da Firjan, além de integrar a Diretoria do CIRJ e o Conselho de Eméritos da Federação. Atualmente, é presidente do Conselho Empresarial da Regional Firjan Caxias e Região, reafirmando, de forma contínua, o compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro.

Também com atuação na Baixada Fluminense, Marcelo Diab Elias Kaiuca, economista com MBA em Finanças e sócio-diretor da Multibloco Indústria e Comércio de Artefatos de Concreto Ltda., tem mais de 40 anos de experiência no setor de artefatos de concreto. Atua na produção de soluções para alvenaria, pavimentação e saneamento, participando de importantes obras no estado do Rio de Janeiro. Também presidente do Conselho Regional Firjan Nova Iguaçu e Região, Kaiuca é reconhecido pela forte atuação institucional e defesa dos interesses da indústria, é presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento do Estado do Rio de Janeiro (Induscimento), além de presidir o Fórum Setorial da Construção Civil da Firjan. Ele é vice-presidente da Firjan e do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos de Cimento (Sinaprocim).

Silvia Maria Coelho Lantimant é executiva com sólida trajetória na indústria. Atua há décadas nas Indústrias Granfino S.A., onde começou em 1985 e exerce a presidência executiva desde 1999. Com ampla experiência em gestão empresarial, relações trabalhistas e governança corporativa, teve papel importante na estruturação das políticas de recursos humanos e no desenvolvimento estratégico da organização. Possui participação ativa em conselhos da Firjan, integrando o Conselho Empresarial de Competitividade, o Conselho de Economia, o Conselho de Agronegócios, Alimentos e Bebidas, e o Conselho de Administração da Firjan CIRJ. Silvia também é vice-presidente do Conselho Regional Firjan Nova Iguaçu e Região. Sua trajetória é marcada pela liderança e pelo compromisso com o fortalecimento da indústria.

Alberto Ramy Mansur é mais um empresário com atuação marcante pela Baixada Fluminense. Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Administração pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), construiu uma trajetória marcada pela inovação, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo fortalecimento da indústria química e farmoquímica nacional. Ao longo da carreira, atuou em projetos estratégicos para o setor petroquímico brasileiro, com destaque para a Nordeste Química S.A. (Norquisa) e o polo petroquímico do Rio Grande do Sul, além de contribuir para o desenvolvimento de insumos farmacêuticos e tecnologias voltadas à autonomia industrial do país. Professor e referência na formação de profissionais da Engenharia Química, preside o conselho da Nortec Química S.A., uma das maiores produtoras de insumos farmacêuticos ativos da América Latina, além de ser membro da Academia Nacional de Engenharia. Uma carreira de grande contribuição para a indústria, a tecnologia e o desenvolvimento do Brasil.

Confira a relação dos demais homenageados neste ano:

Gil Grosman, contador e advogado natural de Belo Horizonte (MG), construiu uma trajetória de destaque no fortalecimento da indústria moveleira brasileira. Participou da fundação da Associação dos Fabricantes de Móveis do Brasil (AFAM), sendo o primeiro presidente da entidade e incentivando o desenvolvimento e a integração do setor no Brasil e no exterior. À frente do Sindicato das Indústrias de Móveis e Marcenaria no Município do Rio de Janeiro (SIM-Rio), liderou importantes processos de integração que contribuíram para ampliar a representatividade da indústria fluminense. Também integra o Conselho Superior de Representantes da Firjan. Sua trajetória é marcada pela liderança empresarial e pelo compromisso com o fortalecimento da indústria moveleira no estado do Rio de Janeiro.

Gilson dos Santos, empresário e líder sindical do setor de panificação. Natural do município de Três Rios, na Região Centro-Sul, iniciou sua carreira na área contábil, desenvolvendo sólida experiência administrativa e visão estratégica de gestão. Ao ingressar no ramo de panificação, passou a atuar nos negócios da família, destacando-se pelo perfil empreendedor e inovador. Além da atuação empresarial, Gilson possui forte presença institucional no Sindicato da Indústria de Alimentação de Três Rios e Região (Sindal), onde exerceu diversos cargos de liderança e atualmente ocupa a presidência. Sua atuação é voltada ao fortalecimento do setor, à defesa do associativismo e à promoção do diálogo equilibrado entre empresas e trabalhadores. Engajado no desenvolvimento da panificação regional, lidera iniciativas de capacitação empresarial, incentivo à participação em feiras e eventos e ações que contribuem para o fortalecimento da categoria e o crescimento coletivo.

Márcio Fortes de Almeida, advogado, diplomata e gestor público, com destacada trajetória na administração pública e no desenvolvimento institucional do Brasil. Formado em Direito pela antiga Universidade do Brasil (atual UFRJ) e diplomata pelo Instituto Rio Branco, construiu carreira marcada pela atuação estratégica em ministérios e empresas estatais. No governo federal, exerceu funções de liderança nos ministérios de Minas e Energia, Agricultura e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, além de ter sido ministro das Cidades entre 2005 e 2011, período em que coordenou importantes ações de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Também presidiu a Autoridade Pública Olímpica (APO), responsável pela coordenação da preparação dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao longo de sua trajetória, participou de conselhos de grandes estatais nacionais, como Furnas, Eletrosul, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Itaipu Binacional e Eletrobras. Sua trajetória é reconhecida pelo compromisso com a gestão pública, o desenvolvimento nacional e a modernização da infraestrutura brasileira.