Alunos são aprovados para nova companhia de dança de CaxiasDivulgação
Alunos são aprovados para nova companhia de dança de Caxias
Selecionados vão precisar realizar a matrícula
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Evento reuniu empresários de diferentes setores para troca de experiências e impulsionar a atividade industrial na região
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Eles foram homenageados durante evento do Dia da Indústria realizado na sede da Firjan
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Dados são referentes aos atendimentos e ações realizados no 1º quadrimestre de 2026
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