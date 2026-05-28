Alunos são aprovados para nova companhia de dança de Caxias - Divulgação

Alunos são aprovados para nova companhia de dança de CaxiasDivulgação

Publicado 28/05/2026 21:26

Duque de Caxias - Após passar por audição de ballet e dança contemporânea, 53 dançarinos e dançarinas, com idades entre 6 e 18 anos, foram aprovados para integrar a Cia ViDançar Raul Cortez, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Agora, os selecionados precisarão realizar a matrícula, que vai ocorrer, de forma presencial, no dia 3 de junho, das 14h às 17h, no Teatro Municipal Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias.

Os documentos originais necessários para se matricular são os seguintes: Identidade e CPF do aluno (a), Identidade e CPF do responsável, Carteira de Vacinação atualizada, Declaração Escolar, Comprovante de Residência e o Número do NIS.

Criado em 2010, o Projeto ViDançar oferece oportunidade, por meio da dança, para crianças e jovens moradores de locais periféricos, como no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e, em Saracuruna, em Duque de Caxias. Outras ações promovidas pelo ViDançar também incluem reforço escolar de português e de matemática, inglês, contação de histórias, xadrez, audiovisual, robótica e design de produção.

A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC) e recebe patrocínio da Petrobras, via Programa Socioambiental, e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A lista com os nomes dos aprovados foi publicada no perfil oficial do Projeto ViDançar, no Instagram: @projetovidancar.