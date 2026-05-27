Vereadores de Caxias cobram melhorias no transporte públicoArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Os vereadores Catiti (PDT) e Juliana do Táxi (PL) manifestaram-se sobre os constantes problemas envolvendo, principalmente, a empresa União.
Juliana do Táxi também apontou abusos da empresa.
Outro assunto abordado pela vereadora, desta vez na tribuna da Câmara, foi sobre os programas “Governo nos Bairros” e “Chegaram os Especialistas”.
Os vereadores também abordaram a criação da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e os seus benefícios à população, principalmente, em relação à segurança pública, o retorno do transporte escolar para atender às crianças atípicas do Ciep Municipalizado Célia Rabelo, em Xerém, e a importância dos debates no parlamento como forma democrática visando o desenvolvimento do município.
Presidida pelo vereador Junior Reis (MDB), a sessão plenária de 26/05 teve ainda a leitura das indicações para obras e serviços no município, como: troca de manilhas na Rua Leopoldo Fróes, no Pantanal; implantação do Programa Municipal de Saúde Bucal Escolar; patrolamento nas ruas do Rancho Alegre, em Xerém; limpeza, capina, varrição e outros serviços em terreno da Rua Paraíba, no Jardim 25 de Agosto, e na Rua 23 de Fevereiro, no Loteamento Getúlio Cabral, no bairro Santa Lúcia; implantação de Clínica da Família na Rua da Mina, no Centenário, instalação de torre de monitoramento, no Centro; reforma de escadão no bairro Jacatirão e entrega de título de propriedade aos moradores da Vila Fraternidade, no Pantanal.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.