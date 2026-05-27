Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da famíliaDivulgação

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Duque de Caxias - O bairro Bom Retiro ganhou a décima quinta Clínica da Família do município de Duque de Caxias. A nova unidade conta com instalações modernas, acolhimento, sala de vacina, farmácia, consultórios e ambiente totalmente climatizado para atender a população com serviços de odontologia, coleta de sangue, regulação e atendimento médico.
A Clínica da Família também terá quatro equipes de agentes comunitários que irão cadastrar cerca de 14 mil pessoas, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e ao acompanhamento contínuo no bairro.
Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da família - Divulgação
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O secretário de Esportes e Lazer destacou a participação da secretaria na entrega do espaço:
“Além do atendimento médico e do suporte da saúde para a população, estamos entregando a academia do esporte aqui, com professor de educação física dando aulas todos os dias. Não tem mais desculpa; esporte também é saúde”.
O prefeito Netinho Reis falou sobre a importância da nova clínica e anunciou a novidade da noite:
Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da família - Divulgação
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“Muito bom inaugurar a décima quinta Clínica da Família para cuidar da população. Estamos dando início também ao programa que irá atender a população em casa. São 4 equipes de agentes de saúde que estarão visitando cada morador do bairro, realizando cadastros e entendendo a necessidade de todos”.
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Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da família
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