Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da famíliaDivulgação
O secretário de Esportes e Lazer destacou a participação da secretaria na entrega do espaço:
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Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da famíliaDivulgação
Prefeitura de Duque de Caxias entrega nova clínica da família
Unidade vai atender 14 mil pessoas
Firjan Caxias estimula novos negócios na Semana da Indústria
Evento reuniu empresários de diferentes setores para troca de experiências e impulsionar a atividade industrial na região
Empresários de Caxias recebem Medalha do Mérito Industrial
Eles foram homenageados durante evento do Dia da Indústria realizado na sede da Firjan
Câmara de Caxias sedia audiência pública da Secretaria de Saúde
Dados são referentes aos atendimentos e ações realizados no 1º quadrimestre de 2026
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Iniciativa foi coordenada pela equipe do NEUR/SAMU
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