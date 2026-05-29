Projeto Inclusão Digital Sênior encerra segunda fase em Caxias - Divulgação

Projeto Inclusão Digital Sênior encerra segunda fase em CaxiasDivulgação

Publicado 29/05/2026 19:38

Duque de Caxias - A segunda fase do Projeto Inclusão Digital Sênior foi encerrada nesta quinta-feira (28), em cerimônia realizada no auditório da OAB, com a entrega dos certificados aos participantes das turmas concluídas nesta etapa.

Iniciado em março, o projeto promoveu aulas nos CRAS Gramacho, Pilar, Maria José Carrilho e Beira Mar, oferecendo capacitação tecnológica voltada para pessoas idosas. A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a autonomia, a inclusão digital e a participação social da melhor idade por meio do uso consciente e seguro do smartphone.

As aulas foram desenvolvidas de forma prática, acessível e acolhedora, abordando o uso de aplicativos e redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok, além de conteúdos relacionados à segurança digital, proteção de senhas e prevenção contra golpes virtuais.

Mais do que proporcionar aprendizado tecnológico, o projeto também contribui para o fortalecimento de vínculos sociais, ampliação do acesso à informação e promoção de uma vida mais conectada, independente e segura para os participantes.

A participante Maria Augusta Felisbino destacou a importância da iniciativa e o desejo de continuidade do projeto:

“Se tiver uma nova fase do curso, eu quero participar novamente. Desejamos mais projetos como este na Baixada Fluminense, especialmente no município de Caxias”.

O colaborador Paulo Henrique Batista também ressaltou os impactos positivos da ação:

“Esse curso contribui para tornar a população mais preparada tecnologicamente. Além disso, aproxima ainda mais a Prefeitura da população, facilitando o acesso à informação e às demandas da comunidade”.

O Projeto Inclusão Digital Sênior reafirma o compromisso com a promoção da cidadania, da inclusão social e do acesso democrático à tecnologia para a população idosa do município.