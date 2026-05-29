Caxias recebe oficina de qualificação do Cadastro Único e Bolsa FamíliaDivulgação
Caxias recebe oficina de qualificação do Cadastro Único e Bolsa Família
Objetivo da ação é garantir um atendimento cada vez mais eficiente
Caxias recebe oficina de qualificação do Cadastro Único e Bolsa Família
Objetivo da ação é garantir um atendimento cada vez mais eficiente
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Secretário municipal de Fazenda, Carlos Mello, avaliou as metas fiscais do período e tirou dúvidas dos presentes na audiência pública
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