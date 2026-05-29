Caxias recebe oficina de qualificação do Cadastro Único e Bolsa Família - Divulgação

Caxias recebe oficina de qualificação do Cadastro Único e Bolsa FamíliaDivulgação

Publicado 29/05/2026 19:43

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense recebeu, na última semana, a Coordenação Estadual do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família para a realização do ciclo de Oficinas Presenciais de Entrevista do Cadastro Único. A iniciativa aconteceu nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro e integra as ações permanentes de qualificação técnica promovidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O objetivo da ação é fortalecer a gestão municipal e garantir um atendimento cada vez mais eficiente, qualificado e humanizado à população usuária da assistência social. A estratégia também busca ampliar o acesso dos profissionais à formação técnica, facilitando a participação dos municípios e promovendo a padronização dos procedimentos de entrevista realizados no Cadastro Único.

A oficina presencial complementa a Trilha de Entrevista do Cadastro Único, oferecida na modalidade virtual pelo Portal Capacita MDS, unindo teoria e prática para fortalecer o trabalho desenvolvido nos municípios. A capacitação proporciona mais segurança nos processos de atualização e revisão cadastral, além de contribuir para a melhoria contínua dos serviços ofertados à população.

A ação reforça ainda a importância da educação continuada e da atuação integrada entre Estado, União e municípios para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social. Quando os entes federativos atuam de forma conjunta, os resultados refletem diretamente na qualidade do atendimento e no alcance das políticas sociais para quem mais precisa.