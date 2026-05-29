Zeca Pagodinho pode se tornar embaixador da cultura de Caxias - Divulgação

Zeca Pagodinho pode se tornar embaixador da cultura de CaxiasDivulgação

Publicado 29/05/2026 20:24

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias protocolou um Projeto de Lei (PL) para conceder o título de Embaixador da Cultura do município da Baixada Fluminense ao cantor e compositor Zeca Pagodinho. O PL foi apresentado pela vereadora Fernanda Costa (MDB).



De acordo com o texto enviado pela parlamentar, a honraria deve-se ao reconhecimento da inestimável contribuição do sambista à cultura brasileira e, em especial, à sua forte ligação com o município. O documento, assinado em 22 de maio de 2026, reforça a relação direta do cantor com o distrito de Xerém, lugar onde mora há anos e mantém a sede do Instituto Zeca Pagodinho, escola de capacitação artística e cultural para jovens da região.

O título de Embaixador da Cultura obedece ao apelo popular e de líderes do movimento cultural da cidade. Vale destacar também que Xerém é o cenário do filme “Deixa a Vida Me Levar”, que vai retratar a vida e a obra de Zeca Pagodinho, com direção assinada por Sílvio Guindane.



O Projeto de Lei passará por votação.