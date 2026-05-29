Prefeitura de Caxias avança com demolições no Canal Gaspar Ventura - Divulgação

Prefeitura de Caxias avança com demolições no Canal Gaspar VenturaDivulgação

Publicado 29/05/2026 20:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias realizou mais uma importante etapa das obras no Canal Gaspar Ventura, no Pantanal, avançando com a demolição de imóveis às margens do canal para garantir o andamento da canalização em todo o trecho. A intervenção abre espaço para o assentamento das galerias.

Em parceria com a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Obras está ampliando as frentes de trabalho para acelerar a execução do projeto de canalização, reurbanização e recuperação da área. A obra, que representa um avanço no combate às enchentes no segundo distrito, vai beneficiar diretamente mais de 40 mil moradores.

O prefeito Netinho Reis esteve no local acompanhando o andamento das intervenções ao lado do secretário de Obras, Valber Januario, e da subsecretária de Urbanismo, Brenda Rhaianny. Durante a visita, foram fiscalizadas as demolições e as etapas da obra, consideradas fundamentais para o avanço da canalização.

Além de minimizar os impactos provocados pelas fortes chuvas, a obra também vai melhorar a mobilidade urbana, promover a recuperação da área e contribuir para a valorização do bairro. A canalização do Canal Gaspar Ventura está dividida em três trechos, totalizando 18.176,66 m² de intervenção, seguindo o modelo já executado no Canal Calombé.