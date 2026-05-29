Prefeitura de Caxias avança com demolições no Canal Gaspar VenturaDivulgação
Prefeitura de Caxias avança com demolições no Canal Gaspar Ventura
Obra vai beneficiar diretamente mais de 40 mil moradores
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Objetivo da ação é garantir um atendimento cada vez mais eficiente
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