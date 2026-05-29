Duque de Caxias realiza festival 'Sabores do Mundo' - Divulgação

Duque de Caxias realiza festival 'Sabores do Mundo'Divulgação

Publicado 29/05/2026 20:44

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense está sendo palco de uma grande celebração das diversidades cultural e gastronômica até este sábado, dia 30 de maio, com a realização da primeira edição do “Sabores do Mundo”. O evento está acontecendo, a partir das 11h, no Restaurante do Povo, no Centro da cidade, reunindo representantes de 16 países em uma programação marcada por sabores, tradições e integração entre os povos.



Idealizado pelo projeto "Sabores do Mundo" e realizado pelo DEMPPIRD, o encontro tem como propostas fortalecer o intercâmbio cultural, promover inclusão social e valorizar a pluralidade presente no município e na sociedade brasileira.



Durante os dois dias de evento, o público poderá vivenciar uma verdadeira viagem cultural por meio da exposição e da degustação de comidas típicas de países como Brasil, Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Haiti, Itália, Japão, México, Portugal, Senegal, Venezuela e Estados Unidos.



Além da gastronomia internacional, a programação contará com feira de livros e artesanatos culturais, apresentações artísticas de diferentes nacionalidades e o Painel do Programa Regional de Construção de Confiança das Américas, ampliando o debate sobre integração, convivência e respeito às diferenças.



Com apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, da DESANS e de instituições parceiras, o “Sabores do Mundo” nasce com a missão de transformar a cultura em instrumento de conexão, de acolhimento e de conhecimento entre os povos.



O evento é gratuito e aberto ao público.

Serviço

Evento: Sabores do Mundo – 1ª Edição

Data: 29 e 30 de maio;

Horário: A partir das 11h;

Local: Restaurante do Povo – Rua Frei Fidélis, Centro, Duque de Caxias

