Caxias ShoppingDivulgação
Funcionamento Caxias Shopping
Data: 04 de junho de 2026 (quinta-feira)
Lojas e quiosques: 13h às 21h
Alimentação e lazer: 12h às 22h
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ
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