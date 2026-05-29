Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 29/05/2026 20:52

Duque de Caxias - O Caxias Shopping funcionará em horário especial durante o feriado de Corpus Christi, celebrado no próximo dia 4 de junho. Localizado na Baixada Fluminense, o empreendimento seguirá oferecendo opções de compras, gastronomia e lazer para os clientes que desejam aproveitar o feriado com comodidade e praticidade.

As lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. Já as operações de alimentação e lazer estarão abertas das 12h às 22h.

Administrado pela ALLOS, o Caxias Shopping se consolidou como um dos principais centros de convivência, compras e entretenimento da região, reunindo marcas de varejo, opções gastronômicas e atrações para toda a família.

Serviço

Funcionamento Caxias Shopping

Data: 04 de junho de 2026 (quinta-feira)

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ