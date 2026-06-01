Duque de Caxias - O Caxias Shopping, empreendimento administrado pela ALLOS, participa da campanha nacional de arrecadação de agasalhos promovida pela companhia em shopping centers de todo o país. A ação acontece até o dia 16 de junho e reforça a importância da solidariedade durante o período de baixas temperaturas.
No empreendimento, os clientes podem doar agasalhos e cobertores no ponto de coleta localizado em frente ao Espaço Rubro Negro. As arrecadações serão destinadas a instituições sociais da região da Baixada Fluminense, apoiando famílias em situação de vulnerabilidade social.
A campanha faz parte de uma mobilização nacional realizada pela ALLOS em 46 shoppings espalhados pelo Brasil e reforça o compromisso da companhia com ações de impacto positivo nas comunidades onde atua.
“Acreditamos muito no papel do shopping como espaço de conexão e apoio à comunidade. Campanhas como essa reforçam a importância da solidariedade e mobilizam clientes, lojistas e colaboradores em prol de quem mais precisa”, destaca Mariana Engelke, gerente de Marketing do Caxias Shopping.
Com forte presença na Baixada Fluminense, o Caxias Shopping segue investindo em iniciativas que promovem acolhimento, cidadania e conexão com a comunidade local, ampliando o papel do empreendimento para além das compras e do entretenimento.
Serviço Campanha do Agasalho - Caxias Shopping Período: até 16 de junho Ponto de arrecadação: em frente ao Espaço Rubro Negro Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias - RJ
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