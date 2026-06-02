Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

Hospital do Olho de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 02/06/2026 19:57

Duque de Caxias - O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito (HO), em Duque de Caxias, recebeu nesta segunda-feira (01/06) seis novos equipamentos por meio do Programa Mais Especialistas, do Ministério da Saúde. A iniciativa reforça a estrutura da primeira unidade municipal especializada em Oftalmologia da Baixada Fluminense com atendimento totalmente gratuito, ampliando a capacidade de diagnóstico, tratamento e realização de procedimentos oftalmológicos.

Foram entregues um microscópio cirúrgico, um ecobiômetro óptico, um equipamento de YAG Laser, um fotocoagulador, um facoemulsificador e um vitreófago. Os novos aparelhos vão proporcionar ainda mais qualidade, segurança e precisão nos atendimentos, além de contribuir para o aumento da oferta de procedimentos realizados na unidade.



De acordo com o diretor do Hospital do Olho, Dr. Daniel Puertas, a chegada dos equipamentos representa um importante avanço para a assistência oftalmológica oferecida à população.

“A incorporação desses novos equipamentos fortalece ainda mais a capacidade técnica do HO. Estamos ampliando o acesso a exames e procedimentos de alta complexidade, com mais qualidade, segurança e agilidade para os pacientes. É um investimento que impacta diretamente a saúde visual da população e consolida a unidade como referência em oftalmologia no estado do Rio de Janeiro”, destacou o diretor.

A secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, ressaltou a importância da parceria com o Ministério da Saúde para o fortalecimento da rede especializada do município.

“A saúde pública de Duque de Caxias segue avançando com investimentos que fazem diferença na vida das pessoas. Esses novos equipamentos vão ampliar nossa capacidade de atendimento e garantir diagnósticos e tratamentos cada vez mais modernos e eficientes. O Hospital do Olho é uma referência regional e essa conquista reafirma o compromisso da gestão municipal com uma saúde pública de qualidade, humanizada e acessível para todos”, afirmou a secretária.

Desde sua inauguração, em 2017, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito impressiona pelo alto rendimento. Apenas nos quatro primeiros meses do ano foram realizados 67.106 procedimentos, beneficiando moradores de todas as idades, além de receber pacientes de diversas cidades do Estado. O Hospital do Olho funciona de segunda a domingo, não realiza atendimentos de emergência e está localizado na Praça do Laureano, nº 1.135, bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias.