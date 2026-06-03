São Gonçalo: show de inauguração do Parque RJ Nosso Sonho contou com a participação do cantor Buchecha - Jonnathan Smith

São Gonçalo: show de inauguração do Parque RJ Nosso Sonho contou com a participação do cantor BuchechaJonnathan Smith

Publicado 03/06/2026 20:43

Duque de Caxias - O cantor e compositor Buchecha, responsável pelos maiores hits do funk carioca, se apresenta no palco aberto do Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, no dia 24 de junho, logo após a exibição do jogo entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo de 2026.



Com uma trajetória iniciada na década de 1990, Buchecha tem, em sua carreira, sucessos que atravessaram gerações, como as músicas “Nosso Sonho”, “Conquista”, “Quero Te Encontrar” e “Só Love”.

A programação de junho no Teatro Raul Cortez ainda terá a comédia “Clube dos Canalhas”, apresentado pelos comediantes Alorino Junior, Rafael Aragão e Serginho Lacerda; o musical “Brincando com Bento e Totó”, retratando temas essenciais como amizade, alimentação e meio ambiente; e “K-Pop Jovens Guerreiras no Teatro”, um espetáculo que reúne música, dança, aventura, efeitos e interação com o público.



Fique por dentro da programação completa:



Clube dos Canalhas - Duque de Caxias

Data: 4 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$85,00;



Do Livro ao Palco apresenta Patinho Feio

Data: 16 de junho (terça-feira)

Horário: 15h

Ingresso: gratuito;



Brincando com Bento e Totó

Data: 21 de junho (domingo)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$40,00;



Show do cantor Buchecha + Exibição do jogo entre Brasil e Escócia (Palco Aberto)

Data: 24 de junho (quarta-feira)

Horário: a partir das 19h

Ingresso: gratuito;



Baile de Gala 20 Anos da Escola de Dança Adriana Miranda (EDAM)

Data: 26 de junho (sexta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: R$35,00 (todos pagam meia);



K-Pop Jovens Guerreiras no Teatro

Data: 27 de junho (sábado)

Horário: 15h

Ingresso: a partir de R$30,00;



Festival Interno de Dança Casulo Dance (FIDCAD)

Data: 28 de junho (domingo)

Horário: 11h

Ingresso: a partir de R$60,00;



Dança, Dança Minha Gente! Navio Negreiro

Data: 30 de junho (terça-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$25,00;



Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos seguintes endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez .



O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração