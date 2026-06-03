São Gonçalo: show de inauguração do Parque RJ Nosso Sonho contou com a participação do cantor BuchechaJonnathan Smith
Com uma trajetória iniciada na década de 1990, Buchecha tem, em sua carreira, sucessos que atravessaram gerações, como as músicas “Nosso Sonho”, “Conquista”, “Quero Te Encontrar” e “Só Love”.
Fique por dentro da programação completa:
Clube dos Canalhas - Duque de Caxias
Data: 4 de junho (quinta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$85,00;
Do Livro ao Palco apresenta Patinho Feio
Data: 16 de junho (terça-feira)
Horário: 15h
Ingresso: gratuito;
Brincando com Bento e Totó
Data: 21 de junho (domingo)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$40,00;
Show do cantor Buchecha + Exibição do jogo entre Brasil e Escócia (Palco Aberto)
Data: 24 de junho (quarta-feira)
Horário: a partir das 19h
Ingresso: gratuito;
Baile de Gala 20 Anos da Escola de Dança Adriana Miranda (EDAM)
Data: 26 de junho (sexta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: R$35,00 (todos pagam meia);
K-Pop Jovens Guerreiras no Teatro
Data: 27 de junho (sábado)
Horário: 15h
Ingresso: a partir de R$30,00;
Festival Interno de Dança Casulo Dance (FIDCAD)
Data: 28 de junho (domingo)
Horário: 11h
Ingresso: a partir de R$60,00;
Dança, Dança Minha Gente! Navio Negreiro
Data: 30 de junho (terça-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$25,00;
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos seguintes endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez .
O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, S/N, no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração
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