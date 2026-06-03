Aplicativo Colab completa um ano modernizando o serviço público em Caxias - Divulgação

Aplicativo Colab completa um ano modernizando o serviço público em CaxiasDivulgação

Publicado 03/06/2026 20:34

Duque de Caxias - Há um ano, a Prefeitura de Duque de Caxias dava um importante passo rumo à modernização da gestão pública com o lançamento do aplicativo COLAB, uma ferramenta digital que aproximou a administração municipal da população, ampliando os canais de comunicação e tornando mais ágil o acesso aos serviços públicos. Desde a implantação da plataforma, o município registrou 71.116 protocolos, demonstrando o engajamento dos moradores e a efetividade da iniciativa. Desse total, 24.156 foram demandas de Ouvidoria, incluindo reclamações, elogios, sugestões e denúncias, enquanto 46.960 corresponderam a solicitações relacionadas à zeladoria urbana, como limpeza pública, retirada de entulho, pavimentação e iluminação.

Por meio do aplicativo, os cidadãos podem registrar solicitações de serviços, acompanhar protocolos, enviar sugestões, críticas e elogios, além de comunicar problemas urbanos diretamente à Prefeitura. A ferramenta também disponibiliza informações institucionais, contatos úteis e atualizações sobre ações e projetos desenvolvidos pela administração municipal. O COLAB foi criado com o objetivo de promover uma gestão mais participativa, transparente e eficiente. Todas as manifestações registradas são analisadas pelas equipes responsáveis, que encaminham as demandas aos setores competentes, acompanham a execução dos serviços e fornecem retorno aos usuários.

O sucesso da iniciativa contribuiu para um importante reconhecimento estadual. O trabalho desenvolvido pela Ouvidoria Geral do Município garantiu a Duque de Caxias o primeiro lugar no Estado do Rio de Janeiro na XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), na categoria Gestão Inovadora. Na etapa nacional da premiação, Duque de Caxias ficou em sétimo lugar.

O reconhecimento é resultado da reformulação promovida na Ouvidoria Municipal durante a gestão do prefeito Netinho Reis. O setor passou por uma transformação que ampliou sua atuação, deixando de ser apenas um canal de recebimento de demandas para se tornar uma ferramenta estratégica de gestão pública, baseada na escuta ativa da população e na utilização de tecnologia para análise de dados e tomada de decisões.

Para o Ouvidor Geral do Município, Edrísio Avelino da Costa, o COLAB consolidou uma nova forma de relacionamento entre o cidadão e o poder público.

“O COLAB representa uma mudança de paradigma na gestão pública municipal. Hoje, o cidadão tem um canal direto, acessível e eficiente para apresentar suas demandas, acompanhar as respostas e participar ativamente da construção de uma cidade melhor. Os números alcançados neste primeiro ano demonstram a confiança da população na ferramenta e reforçam nosso compromisso com a transparência, a inovação e a melhoria contínua dos serviços públicos. O reconhecimento obtido com o Prêmio Sebrae é resultado desse trabalho coletivo, que coloca a escuta da população no centro das decisões administrativas”, destacou.



Como baixar o COLAB

O aplicativo COLAB está disponível gratuitamente para dispositivos Android, na Google Play Store, e para iPhone (iOS), na App Store. Após realizar um cadastro simples, o cidadão já pode acessar todos os serviços oferecidos pela plataforma.